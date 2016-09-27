全球牛市接近周期尾声 明年年底见顶机会渐增--百达

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透香港9月27日 - 瑞士百达资产管理（Pictet Asset Management）周二称，全球牛市接近周期尾声，预期明年年底市场见顶机会逐渐增加，包括美国、中国在内的主要国家将收紧银根。
百达资产管理首席策略师Luca Paolini在其评论中称，美国牛市踏入第91个月，而过去50年，美国股市由谷底到谷顶的周期平均为66个月，显示出牛市周期可能已经结束。但百达的研究显示，全球牛市只过了周期的四分三，由于美国以及其他已发展国家货币环境依然宽松，对经济带来支持，全球股票未来6-12个月仍有上升空间。
他指出，“全球股市确实存在估值过高并呈超买的现象，但往往在一个周期顶部出现超高估值，以现时美国股票市帐率略高于2.95倍的长期水平来看，可能仍有多达15-20%的上升空间，才会到达峰值并制造出强烈的沽售讯号。”
该行相信，市场现正处于一个周期的尾声，明年年底见顶机会逐渐上升，而美国经济衰退、全球银根紧缩或估值超买都可能是熊市的催化剂。
Paolini指出，尽管美国联储局如市场所料于12月加息，息口仍然偏低，远低于会导致股市出现调整或经济步入衰退的历史水平。
“实际银根情况有可能较表面紧拙。明年，除了联储局有机会收紧银根，欧元区亦有可能缩减量化宽松，而中国和日本同时有机会减少向市场注资的规模。”他说。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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