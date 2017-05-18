主权财富基金2017年第一季从全球股市与债市撤资184亿美元

路透伦敦5月18日 - 根据调研公司eVestment周四公布的数据，2017年第一季主权财富基金自全球股市与债市撤离的资金达184亿美元，尽管这段期间股市表现强劲。

油价自2014年中的每桶115美元高点跌至每桶52美元附近，令石油相关的主权财富基金面临压力。一些政府动用基金填补预算缺口。

调研公司Preqin于4月公布的数据显示，全球主权财富基金的资产于2017年3月止的12个月内实际上停滞在6.59万亿(兆)美元，因市场不振、油价低迷及政府政策改变等。

eVestment整理了约4,400家代替机构投资人操盘的公司的资料，所得出的最新数据显示主权财富基金第一季恢复卖出，2016年第四季则是有3.823亿美元的资金净流入。

eVestment全球研究主管Peter Laurelli指出，2014年第三季以来的连续几季净赎回趋势，已经被小幅净流入打破。

他并称，第一季资产管理产品外流比例为70.3%，为至少过去五年来最高。仅略低于2016年第二季时的71.2%。

约169亿美元资金撤离股票策略资产，美股遭遇沉重卖盘。美股策略资产流失95亿美元，全球股票策略资产仅流失4.906亿美元，全球被动式股票资产则吸引17亿美元流入。

在特朗普11月当选美国总统后，在他承诺减税及提高支出的激励下，美国股指.SPX及全球股指陆续升至纪录高位。

然而，特朗普推动主要医保改革法案过关遭遇挫折后，他兑现承诺的能力愈来愈遭到质疑。

本周有关特朗普竞选团队同莫斯科有关联的疑问已经爆发为危机，或威胁到特朗普的未来执政。受此影响，美国股市创下9月9日以来最大单日跌幅。

主权财富基金也从固定收益策略方面的投资中撤出了16亿美元，抛售主要集中在美国债券方面，美国债市遭遇了25亿美元的资金外流。

Laurelli称，这不是对美国信贷的打击，美国公司债吸引了15亿美元，但这主要由美国短债流出39亿美元所致。

全球固定收益策略投资吸引到约10亿美元资金净流入，新兴市场债市也吸引到1.23亿美元，此前曾连续三季遭遇赎回。

但新兴市场股票投资继续受挫，第一季有约21亿美元撤出。(完)