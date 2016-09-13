焦点：全球股市及债市萎靡 投资者忧心央行宽松政策弹尽援绝

路透东京/香港9月12日 - 八年前的全球金融危机引爆后，各央行释出规模前所未见的流动资金以避免市场崩溃。然而随着各地债券收益率周一连续第二个交易日触及数月高点，急急涌上全球投资人心头的画面，恐怕是各国央行在刺激经济成长上已经弹尽援绝，且缺乏新构想。

日本长期公债收益率周一触及六个月最高，因公债价格挫跌；美国10年期公债收益率则是守在周五触及的两个半月高点附近，因霎时间美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前景看来有成为现实的可能。

这是投资人认为本波抛盘将会进一步加剧的原因之一。这波震荡已经导致全球备受关注的股市波动率指数.VIX升至6月底以来最高。

指标美国标准普尔500指数.SPX周五大跌2.5%，创下近三个月来最大单日跌幅，同时间美国10年期及30年期公债收益率窜升至11周高点。

然而债券价格下跌的速度与拖累股市下跌的程度，显示打压投资人信心的并不只有美联储动向而已。

欧洲央行上周四的政策会议、周五更多来自美联储官员的强硬评论、以及对日本央行正想办法让债券收益率变陡的揣测甚嚣尘上等等，都让投资人直面心中深层的恐惧：各国央行可能已经在刺激措施上耗尽选项。

“今天似乎形成了抛售的完美风暴，”券商Parry International Trading Ltd.驻香港董事总经理Gavin Parry表示。

Parry认为，这场风暴包括上周五朝鲜核试验引发的地缘政治风险，以及中国中秋节假期市场休市造成的影响。

截止今天，美国利率期货暗示，美联储9月20-21日会议上升息的机率只有25%，不过三位美联储官员本周将发表讲话，可能提高9月升息的机率。

如果美联储官员有任何立场强硬的暗示，都可能使债市和股市价格进一步承压。

这次全球抛售背后的原因是，欧洲央行上周未宽松政策，甚至没有承诺会进一步采取刺激政策，令市场感到失望。比如，指标德国10年期公债收益率自7月22日以来首次转为正值。

“当我们不知道央行会采取什么行动时，这是很自然的状况，”东京一家固定收益基金的首席投资组合经理表示。

“除非对美联储和日本央行接下来的措施有一点了解，否则你没法说‘好的，现在这个水平是可以买入长期(债券)的好价位’，所以我们就犹豫不决了。”

**非传统措施的终结**

虽然还有一些投资者坚持认为，最早引入非传统货币政策的日本央行将采取更多的行动，但其他人则认为，在购买公债和股票资产、压低收益率至负区域方面，日本央行已经达到了实践上的极限。

“投资者也在密切关注日本央行的政策，观察其对非传统货币宽松措施可持续性和可测量性的表态，”汇丰控股分析师Frederic Neumann在一份报告中称。“若表态令人失望，将引发对其它央行的更加广泛的怀疑。”

来自日本央行的消息人士曾表示，该央行正在思考陡化收益率曲线的措施，将之作为降低企业短期成本的一种手段，同时保护日本的银行业者。

虽然G20国家上周在中国的峰会上总体上达成一致，认为单靠货币政策或无法提振经济，但包括一些负债沉重国家在内全球最大经济体的政府，并未许诺多少进一步的财政支出计划。

“...市场越发关注各国央行在提振全球经济方面或已弹尽粮绝的可能性，”安本资产管理中国/香港股票投资主管姚鸿耀(Nicholas Yeo)说。(完)