全球市场大跌後反弹 但希腊形势仍令人担忧

* MSCI除日本外亚洲股指上扬0.3%,日经指数亦涨0.3%

* 欧元脱离四个月低位,日圆在近三个月高位处徘徊

* 油价反弹,欧元持稳支撑金价

路透东京5月21日电---市场周一收复部分失地,上周曾大幅下挫,但投资者仍担忧欧元区,尽管全球领导人要求希腊留在欧元区,并要求欧洲采取促增长措施来平衡紧缩举措.

八国集团(G8)领导人周末在会上承诺,将采取措施抗击金融动荡并扶助受欧债危机威胁的全球经济复苏,但并未给出有关解决希腊问题的具体措施.负债累累的希腊将於下月举行新一轮大选.

交易商和分析师表示,希腊银行业不稳定性加深令希腊政治动荡蔓延的忧虑加剧.至少在6月17日希腊大选指明该国是否会退出欧元区之前,投资者风险厌恶情绪料将持续.

许多市场人士目前认为最大的可能性是希腊将留在欧元区,欧洲各国领导人将做出一些妥协维持对该国的金融救助.

"会议有一些磋商,但无实质内容.在希腊局面有些把握且蔓延风险担忧缓解之前,动荡都将继续,"CommSec分析师Savanth Sebastian称.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指.MIAPJ0000PUS上涨0.3%.周五一度跌3%至2012年低点,上周累计下跌约6%,为近八个月来表现最糟的一周.

日股日经指数.N225早盘上涨0.3%.该指数周五下跌3%并录得连续第七周下跌,为2001年第三季以来最长下跌持续时间.

"今天的走势只是从周五的重挫中反弹,没有强劲上扬的动能.G8会议结果缺乏给予市场重大激励的力量."大和证券资深策略师Hirokazu Yuihama称.

"受寻找价值洼地的投资者买入支撑,市场暂时不太可能出现上周那种程度的大跌,但走势不明会使其倾向於避险."他说.

亚洲科技类股.MIAPJIT00PUS涨1.5%,表现目前优於其它行业股,帮助提振韩国综合股价指数.KS11升穿关键技术水准,同时韩国股市蓝筹股也反弹.

**经济成长和财政紧缩**

欧元兑美元小升0.1%至1.2796,脱离周五所及四个月低点1.2642,後者距离年内低点也不远.

但日圆兑美元盘旋在周五所及三个月高位79.001附近,反映投资者的紧张情绪.该货币对周一报79.14.

由於欧元企稳,现货金涨0.2%至每盎司1,594.89美元,周五升逾1%.

G8建议允许全球向高负债欧元区国家提供援助,让这些国家能够降低紧缩措施的力度,将更多力气放在刺激成长上.报告亦建议希腊反紧缩势力软化立场,以避免为该国带来灾难性的後果.

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻东京外汇主管Yuji Saito表示,G8声明相当正面,但并未提供买进欧元的诱因.

"市场将焦点转向5月23日即将登场的欧洲峰会,以及关於希腊选举的评论,"他说.

5月23日的峰会上,市场将关注欧洲领导人是否就成长和财政改革取得新的平衡.财政改革在处理欧元区危机和重新取得市场对欧元的信心上至关重要.

法国总统奥朗德周六表示,将在5月23日的非正式会议上提议发行欧元区共同债券.

近期民意调查显示,希腊民众重新转向支持协商纾困案的老党派,而这为欧洲领袖们提供了潜在的助力.

希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)则表示,他希望就该国留在欧元区进行蹉商.他期望与法国总统奥朗德(Francois Hollande)等抱持相同理念的欧洲人士建立联系.

G8领导人周六升高对伊朗的压力,暗示若针对伊朗的更严格新制裁威胁到石油供应,他们已做好今夏迅速动用紧急石油储备的准备.

油价周一回升,美国原油涨0.3%至每桶91.77美元,周五曾跌逾1%.布兰特原油涨0.6%至107.76美元,周五则收在2012年最低位.

**"恐惧指数"上升**

随着避险情绪於周五增温,芝加哥期权交易所(CBOT)VIX波动指数.VIX上扬2.5%,为12月中旬以来首度收在25上方.

交易商指出,亚洲信贷市场周一持稳,在G8会议後浮现空头回补,但基本人气仍处防御状态.iTraxx亚洲除日本以外投资级别指数利差扩大数个基点,但已脱离周五所触及的1月初以来最阔水平.(完)

--编译 许娜/梁睿雪/张若琪/李爽/王冠中/龚芳;审校 戴素萍/王丽鑫/隋芬/张荻/王兴亚

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