焦点：全球衰退警告四起 市场却急速拉升

图为纽交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦10月7日 - 就在全球再陷衰退的预期升温、中国进入失落十年的说法愈演愈烈之际，金融市场却波澜大作，急速拉升。

MSCI明晟45国全球股指8月和9月累计重跌13%，而本周上演惊天逆转，刚好捞回一半跌幅。

时间上看起来特别奇怪，正赶上花旗知名分析师布堤尔警告，中国可能拖累全球陷入两年甚至三年的衰退；而法国兴业银行也发出警示，称中国可能会像日本那样陷入十年经济停滞。

硬数据也明显转向恶化。

就算不考虑中国，德国工业生产也处在一年最低点。德国出口高端机械和汽车，因此其工业与全球大型经济体联系最为密切。

美国最新就业和制造业数据明显黯淡，欧洲主要强国英国和西班牙开始失去高度，俄罗斯步履蹒跚，国际货币基金组织(IMF)也刚刚作出今年泛拉丁美洲将会衰退的预估。

那么市场为何突然冲高？

低价购买股票、外汇或者大宗商品，这再正常不过了。但交易商还称，官方统计数据会有时滞，但市场的反应是实时的。

按照这个逻辑，目前的反弹可能说明现在公布的一系列黯淡数据已经被市场消化，全球市场溃败和经济增长疑虑可能过度了。

“我们正买进经挑选估值位于几十年或记录低位的新兴市场资产。我们正买入跌到历史低点的墨西哥披索，”富兰克林坦伯顿的知名债券基金经理人Michael Hasenstab周二称。

“就估值水平来看，这不是十年一次，而是几十年仅见的买入超便宜资产良机。”

中国股市震荡：link.reuters.com/myh35w

2015年全球资产表现：link.reuters.com/dub25t

各货币兑美元汇率表现：link.reuters.com/tak27s

全球利率：link.reuters.com/xyb96s

**勇敢入市**

他并非仅有的一位投入者。正当花旗提出布堤尔对全球衰退的说法之际，其股票策略团队宣称，当前是勇敢入市买进股票的时候了。

从心理层面来说，油价升回每桶50美元上方，及过去一个月中国市场已渐趋稳，也有所帮助。不过值得一提的是，本周各地市场上涨之际，中国正逢假期休市。

就数据面而论，虽然国际货币基金组织(IMF)周二再度下调全球经济增长预期，但并不足以暗示将陷入类似布堤尔预测的全球衰退。

当然也有人预期，经济放缓将导致中国、欧元区和日本等大型经济体推出更多刺激措施和降息，并让等待已久的美国升息进一步推迟。

但几周之前，投资人不是就断定，那将证实全球停滞不前吗？

“如果我们不谨慎，真会让自己相信陷入了衰退，”贝莱德(Blackrock)多元资产策略副投资长Pierre Sarrau称。

“有迹象显示我们正恢复增长。不过目前还处于高度不确定的环境。”(完)