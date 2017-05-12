投资焦点：重燃市场波动性的将是经济反转 而非政治逆流

路透伦敦5月12日 - 尽管世界充满政治和政策不确定性，但金融市场波动性已经下降到历史低点。投资者预计，这种现象将持续到景气周期发生转变和经济增长不振。

这种波动性超低局面令投资者担忧。前两次发生这种情况是在1993-94年和2006-07年，随后都分别发生了严重的市场混乱：1994年美国债券市场崩盘及2008年全球金融危机。

但这一次，尽管各种政治风险蔓延，波动性却一直被压制得死死的。本土主义和保护主义在全球兴起，英国退出欧盟以及特朗普当选美国总统，这些原本都是破坏市场稳定的因素。

但他们并没有导致市场剧烈波动。处于记录低位的利率和全球各地央行采取的刺激措施抑制了收益，促使养老金和共同基金等通常谨慎的投资者持有比通常情况更多的股票。

这打压了实际波动率，并限制了隐含波动率。

股票等风险较高的资产继续上涨，利差收窄，而且几乎所有的波动性指标进一步下滑，主要是由于经济活动、增长和企业获利经受住了政治风暴的冲击并保持良好态势。

这种现象有可能再持续数月或甚至更久，直到经济成长变差。分析师表示，等到信贷、放款及企业聘雇脚步放缓，终于扭转美国史上第三长经济扩张时，低波动性现象将会停止。

根据摩根大通指出，全球经济波动性目前为40多年来最低。但最难捉摸的是预测哪些因素会导致情况扭转，以及何时发生。

外界焦点主要放在标普500指数.SPX的波动率指数(VIX).VIX--俗称“恐慌指数”。

“一向如此，总归就是看一件事--景气周期。在景气周期转弱之前，VIX不会大幅上升，整体的波动性水位也不会，”独立投资策略师、Global Macro Investor创办人Raoul Pal称。

Pal特别指出，美国供应管理协会(ISM)采购经理人指数，与VIX等多项市场波动性指标之间，存在紧密的连动关系。

他与多位分析师指出，在经济衰退之前，市场参与人士在波动性方面都是呈现“偏空”状态。在那个时期，乐观情绪处于最高点，借款杠杆极高，股市等高风险资产的“作多”交易也是最盛行的。

**下滑...还会持续多久？**

德意志银行驻纽约董事Torsten Slok指出，如果投资人一年前“做空”VIX指数、也就是押注VIX指数下跌的话，那么今日将获得约160%的回报率。反之，若投资人“做多”VIX指数，则将亏损75%。

瑞士国际清算银行(BIS)研究人员指出，VIX已不再是评量整体市场风险的精确指标。

研究公司OptionMetrics执行长暨创办人David Hait认为，VIX的每日波动有98.8%是基于前一日VIX数值及当前标准普尔500指数的回报率，而非该指数本应衡量的市场未来波动性。

“VIX降得越低，全球金融体系就越容易受到任何形式的冲击。这让人很是担心，”德意志银行的Slok表示。

VIX指数收盘价创纪录地连续14天低于11.00。标准普尔500指数本周则是创下了12个交易日中有11天的涨跌幅都不到0.2%的纪录，根据德意志银行的说法，自1927年以来市场从未见过如此稳定的表现。

Variant Perception Research共同创办人Jonathan Tepper表示，最佳的两个波动性长期预估指标，为信贷循环及经济波动率。

“随着信贷周期步入成熟期，高杠杆率往往会导致波动性加大。而自2008-09经济衰退以来的八年杠杆率一直在上升，”他说。

Tepper指出了目前情况与1993-94年及2006年底/2017年初的相似之处。1993-94年时美国联邦储备委员会(美联储/FED)也在升息。2006年底/2017年初时金融危机爆发在即，当时企业的借款水平非常高。

美联储在1993-94年升息，使10年期美国公债收益率在1994年间从5%跳升至近8%。波动率指数在1994年初上升近一倍，但随后再度下跌。

不过当时并未出现衰退，主要因为企业借贷相对较低。这意味着企业能更好地应对借贷成本的上升。

但2006-07年的情况就并非如此了，当时工商贷款与整体经济的比例在10%以上。之后的确出现了经济衰退，波动性也跳升至纪录高位。

很少有人认为会再次出现严重金融危机。但同样也很少有人认为波动性将永远处于这么低的水准。

“近来公布的数据，例如美国供应管理协会(ISM)数据，暗示(增长)加速阶段或已过去。加上政策和政治不确定性，未来几个月股市波动性可能会出现更加持续的上升，”高盛的市场策略师在近来的一份客户报告中说。

美国企业杠杆率&衰退图表：reut.rs/2pyR2vn

波动率指数和美国ISM采购经理人指数图表：reut.rs/2qZdKgr

波动率指数“多头VS空头”图表：reut.rs/2pyjPQw

(完)