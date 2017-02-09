亚股升至18个月高位 美元回升

路透香港2月9日 - 亚洲股市周四升至逾18个月来最高水平，因投资者对中国这个世界第二大经济体越来越有信心；美元略上涨，因市场对欧洲政治不稳的担忧加剧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%至2015年7月以来最高水平。港股、台股及中国大陆股市均在本地区表现最佳之列。

“我们认为可以加码中国股市，因为中国生产者物价指数(PPI)已经摆脱通缩趋势，企业获利前景好转，”汇丰私人银行亚洲投资策略主管范卓云表示。她建议加码中国、印度和印尼股市。

分析师们表示，近几周铜和铁矿石等大宗商品价格上涨，以及中国通过货币市场利率略微收紧政策，令人对中国企业获利的看法更加乐观。

汤森路透数据显示，未来12个月，MSCI明晟中国的获利预计增长近15%，略高于MSCI明晟亚太地区(除日本)预测13%的增幅。

由于高估值，百达资产管理有限公司已经削减对美国市场的曝险，并看多亚洲新兴市场，因为与大宗商品价格关联紧密。

其它亚洲市场方面，新西兰股市.NZ50上涨，此前该国央行暗示不再可能进一步降息，但要收紧政策可能也要等两年甚至更长时间。

大宗商品方面，铜价上涨，此前全球两家最大矿企称罢工和许可延迟或迫使其减产。近期中国工业生产者出厂价格指数(PPI)升至2011年9月以来的最高水平，帮助提振人气。铜价自去年10月以来已上涨27%。

油价周四持稳，受助于美国汽油库存的意外下降。布兰特原油期货报每桶55.43美元，上涨0.5%。

但是，政治隐忧增加，包括法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞在总统大选中表现突出，已推高了投资者购买法国债券所要求的溢价水准，并进一步推高日圆和美债。

“市场目前明显在消化围绕法国大选的不确定性，但这并不是说市场押注会发生什么令人震惊的政治结果，”Rivkin Securities的全球投资分析师James Woods在报告中写道。

标准普尔500指数周三小幅收高，投资者消化好坏不一的企业财报。根据Markit公布的数据，美股平均空仓减少，亦帮助股市走高。

股市气氛谨慎推动债市又一天走高，10年期美国公债收益率连续第三天下滑，至三周低位2.34%。

美元上日走低后周四反弹，但美债收益率下滑料将遏制美元涨势。

美元贸易加权指数报100.20，上周报99.30。日圆JPY=亦守稳，得益于投资者普遍寻求避险。(完)