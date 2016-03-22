亚股小跌 因美联储升息预期重燃

路透东京3月22日 - 亚洲股市周二下跌，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的强硬言论令货币政策前景蒙上阴霾，不到一周前联储主席叶伦曾为今年升息轨道发表了较为谨慎的看法。

由于美联储官员讲话暗示升息可能宜早不宜迟，美元受到温和提振。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美国可能最早4月就升息，因为上周政策会议上维持利率不变，更多是为了确保最近的全球金融市场动荡平息。

旧金山联储总裁威廉姆斯对Market News International表示，他会建议最早4月再升息一次。美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示，美国未来几年通胀可能加速，且迈向美联储2%的通胀目标，指出物价升速存在上行风险。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微跌0.1%，昨晚美国三大股指均小幅收涨。

日股日经指数.N225上涨2.1%，受日圆走软推动。周一日本金融市场因假日休市。

“上周买入日圆并卖出股票的人似乎在减仓，”大和证券分析师Takuya Takahashi表示。

美元上周走软，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)将年底前可能升息的次数预期从四次减半至两次，并称全球前景的不确定性给美国经济带来风险。最新一轮美联储官员讲话，则使美元收复了部分失地。

美元指数涨0.1%至95.417。

美元兑日圆涨0.1%至112.11，远离周四所及17个月低点110.67。

欧元小跌至1.1237美元，脱离上周触及的一个月高位1.1342。

英镑小涨，但对英国首相卡梅伦能否维持英国续留欧盟的担忧，仍令英镑承压，疾呼退欧的英国就业及退休保障大臣施志安周五去职，引发喧然大波。

英镑最新报1.4374美元，远低于周五的一个月高位1.4514。

“轻微的党派内斗大致不会影响英镑，但这次确实造成影响，因为这涉及英国退欧议题，”CMC Markets市场分析师Jasper Lawler在报告中表示。

美国原油下滑，隔夜受美国库欣库存下降推动上涨。

美国原油下跌约0.3%至每桶41.40美元，上日上涨1.19%。布兰特原油下滑0.4%至每桶41.36，周一上涨0.4%。

现货金持稳在每盎司1,243.30美元，此前连续三日下跌。(完)