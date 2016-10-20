亚股跟随美股走高 美大选第三场辩论期间墨西哥披索下挫

路透新加坡10月20日 - 亚洲股市周四上涨，受美国企业财报强劲和油价涨至15个月高位附近所推动。值此之际，美国总统候选人在大选前展开第三场也是最后一场辩论。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.25%。日股日经指数.N225涨幅扩大至0.9%。

中国沪深300指数.CSI300小涨0.2%，香港恒生指数.HSI上扬0.6%。

美国民主党候选人希拉里与共和党候选人特朗普之间的最后一场辩论0100GMT开始。民调显示特朗普支持率落后，他正力图扭转局面。

“六个话题之一是美国经济，这方面的任何政策澄清都可能会影响交易，”CMC Markets驻悉尼首席市场策略师Michael McCarthy在报告中指出。“其次，无论是谁，明确胜出都是很重要的。市场可能会因希拉里获胜而买入、因特朗普获胜而卖出。”

墨西哥披索MXN=在美国总统候选人辩论期间小幅下跌，本周的涨幅略微收缩。

美元涨0.2%至18.548披索，但周线仍下跌2.4%。

特朗普抨击墨西哥移民和贸易问题，如果他当选，则不利墨西哥。墨西哥披索走强反映出市场认为特朗普获胜的机率较小。

上日，标普500指数.SPX及道琼斯工业平均指数.DJI均收涨0.2%，之前摩根士丹利(MS.N)公布的季度获利好于预期，为美国银行业的强劲业绩收尾。

截至周三上午，标普500指数成分股中，已有70家发布了业绩，其中80%优于获利预估。根据汤森路透I/B/E/S，第三季企业获利料增加0.5%，为五个季度以来的首次。

“市场走升，因为(获利)数字相当不错，财测非常好，而且银行也表现出色，”O'Neil Securities的纽约证交所场内交易部门主管Ken Polcari说。

能源类股也为美股上涨增添助力，因美国原油库存意外大幅下降推动油价跳涨。美国原油库存在过去七周中有六周下降。

美国原油期货周四下滑0.3%至每桶51.44美元；油价昨日大涨2.6%收报51.60，盘中高见51.93，为2015年7月以来高点。

布兰特原油周四几无变动，报每桶52.64美元，周三上涨1.9%。

美元兑日圆上涨0.15%至103.62日圆，周三下滑0.4%。

欧元兑美元在欧洲央行政策会议前持稳在1.0974美元。

投资者关注欧洲央行总裁德拉吉是否会暗示央行将开始缩减购债规模。(完)