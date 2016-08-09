（更正）亚股受资金流入支撑走高 英镑因宽松预期触一个月低点

（更正：因译文有误，内文倒数第三段应为...英镑兑欧元约报1.1715“欧元”，而非“英镑”）

路透悉尼8月9日 - 亚洲股市周二刷新一年高点，因投资者竭力追逐高收益，使得流入新兴市场的资金规模创下纪录高位。英镑则跌至一个月低点，因市场猜测英国央行将进一步放宽政策。

美银美林分析师在报告中指出，投资者追逐高收益促使五周内流入新兴市场债券基金的资金规模创下纪录高位，而股票基金也录得两年来最长的资金连续流入纪录。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.1%，此前已连涨三日。

日股日经指数.N225也在努力实现四连涨，目前升0.2%；中国沪综指.SSEC持平。

亚洲时段主要数据是中国7月通胀数据，由于该数据完全符合预期，因此基本对市场没有造成影响。通胀数据表现温和只是证实，必要时进一步放松政策的空间仍很大。

内外需求低迷导致中国7月贸易数据令人失望，这显然说明有必要祭出刺激举措。

“展望未来，新电子产品的面世可能在短期内对出口增长提供支撑，但整体前景仍有乌云垄罩，”汇丰分析师Jing Li的研究报告称。

“更重要的是，进口变得疲弱，而这主要是反映内需不振，使得要求更多刺激增长政策的呼声越来越高。”

隔夜美股方面，道琼工业指数.DJI下跌0.08%，标普500指数.SPX下跌0.09%，纳斯达克指数.IXIC跌0.15%。当日成交量清淡，为年内成交量最少的交易日之一。

**英镑下滑**

美元整固其上周五美国就业数据公布之后的温和涨幅。美元指数持稳在96.358，高于上周低点95.003。

美元兑日圆小涨至102.35日圆，脱离近期低点100.65，欧元则下跌至1.1081美元。

美国联邦基金利率期货走势显示，美联储12月升息机率为54%，但值得注意的是，市场要到明年10月才完全反映升息的可能性。

美国加息前景与其他多数国家采取的刺激举措形成鲜明的反差。英国和澳洲上周降息，各界亦普遍预期新西兰周四会放松政策。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二在泰晤士报撰文指出，预计该行可能有必要进一步放松政策。

这将英镑掼压至一个月低点，兑美元跌至1.2984美元附近，兑欧元约报1.1715欧元。

油价周二下跌；隔夜曾大涨3%，受石油输出国组织(OPEC)将再次限产的揣测推动。

美国原油跌0.23美元至每桶42.79，布兰特原油下滑0.25美元至45.14。(完)