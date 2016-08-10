亚股触及一年高位 美元受疲弱美国数据拖累走低

路透新加坡/东京8月10日 - 亚洲股市周三触及一年高位；同时美元和美国公债收益率下滑，受累于疲弱的美国生产率数据，英镑则自一个月低位反弹。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.35%至2015年8月以来最高。日本股市日经指数.N225下跌0.3%，受日圆走强拖累。

台湾股市.TWII周三升至13个月高点，目前几近持平。香港恒生指数.HSI涨0.6%，在接近11月以来最高水准徘徊。中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC变动不大。

韩国股市亦持平，稍早曾触及九个月高位。

美国股市周二勉力小涨；欧洲股市则表现强劲，德国股市DAX指数.GDAXI跳涨2.5%至2016年最高，受助于慕尼黑再保(MUVGn.DE)和电信集团Altice(ATCA.AS)获利强劲。

MSCI明晟全球市场指数涨0.2%，逼近周二所及的近一年最高水准。

“美国上周公布了强劲的非农就业数据后，我们感觉美国经济似乎表现不错，而美联储近期升息的机率仍相对较低，”大和证券首席全球策略师壁谷洋和表示。

“美国、欧洲和日本的公司获利数据不错。因此，我们可能看到一个较为‘温和’的全球市场，”他并称。

但美国疲弱的生产力数据拖累美债收益率，10年期美债收益率由周一的两周高点1.616%跌至1.5367%。

“美国生产力的低速增长可能暗示第三季经济增长不会太好。这就意味着美联储不必升息，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

美元兑其他多数货币下跌。美元兑日圆跌0.7%至101.17日圆，悉数回吐本周迄今涨幅。欧元兑美元涨0.25%至1.1145美元，延续始于上周五所及一周低点1.1046美元的反弹之势。

美元指数跌0.4%至95.814。

此外英国央行的债券标购操作周二未达目标，凸显出在收益率为正的长期债券池迅速缩减的情况下，有出售意愿的投资者寥寥无几。

10年期英国公债收益率报0.577%，曾创纪录新低0.563%。此前英国央行计划购买逾10亿英镑的长期英国公债，但实际结果还差5,200万英镑(6,800万美元)。这是自英国2009年启动量化宽松以来首次未能找到足够的卖家。

英国央行上周宣布增加购债并下调利率，祭出刺激经济的最新努力。

英镑兑美元回升0.5%至1.3063美元，周二一度触及一个月低位1.2956，因英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂称，如果英国经济恶化，央行可能不得不进一步放松货币政策。

金价上升0.6%至每盎司1,348.13美元，美元走软提供支撑。

油价下滑，此前美国石油协会(API)公布上周美国原油库存意外增加，令全球供应持续过剩担忧重燃。

布兰特原油期货下跌0.1%至每桶44.95美元，周二下跌0.9%。美国原油期货亦下滑0.1%至42.70美元，周二跌0.6%。(完)