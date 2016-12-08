亚股触及一个月高点 中国乐观贸易数据提振风险偏好

路透悉尼12月8日 - 亚洲股市周四触及一个月高点，之前美股再创纪录新高，且债市上涨，因预期欧洲央行今日稍晚的政策会议将延长资产购买计划。

中国公布乐观贸易数据，其中进出口双双超过预期，也提振风险偏好。中国资源进口非常强劲，这是大宗商品价格持续上涨的主要原因。

澳洲股市跳涨1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数也上涨1.2%。

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨1.1%，受权重股三星电子(005930.KS)创纪录高点带动。

日股日经指数.N225上扬0.8%，未受第三季经济增幅被大幅下修影响。

上述乐观人气盖过了意大利评级展望被下调的影响。穆迪将意大利的发行人评级展望下调至负面，并警告称如果该国无法扭转不断恶化的经济和债务前景，可能会下调该国的信用评级。

欧元泰然处之，兑美元自稍早低位1.0750小涨至1.0776美元。

在意大利上周末公投遭否决后，市场意外上涨，部分是寄望欧洲央行继续出台支持措施，如可能扩大购债范围。

有关意大利将援救受困西雅那银行的报导也提振人气。相关报导提振西雅那银行(BMPS.MI)股价飙升9%。

这些因素均给欧洲二线公债收益率带来下行压力，对德债及美债的买盘激增。美国30年期公债收益率周三下跌6个基点，为8月以来最大单日跌幅。

该走势使得美元兑日圆跌至113.30日圆，而美元指数跌0.2%。

**通胀交易**

分析师并怀疑欧洲央行可能让投资人对最终缩减刺激做好准备。即使美联储下周料将升息，缩减刺激也可望支撑欧元。

借款成本升高的可能性并没有冲击到美股，由于看好特朗普政府最终将推出财政刺激和放宽监管，美股频创新高。

美银美林分析师在来年展望中表示，“在低利率和低成长世界中表现出色的投资和政策已达顶峰。2017年长期赢家将被挤下。”

“预期会有通胀而非通缩；商业街将战胜华尔街；财政赢家将打败零利率赢家；以及不动产将过金融资产。

周三道琼工业指数.DJI收高1.55%，标准普尔500指数.SPX收升1.32%，纳斯达克指数.IXIC收高1.14%。

在商品市场，油价持稳，此前市场对石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯的减产承诺，是否足以结束供应过剩状况存疑，导致油价下跌。

布兰特原油上扬0.03美元至53.03，美国原油涨0.14美元至49.91。

铁矿石和炼焦煤在内的大宗商品守住近期涨幅，中国需求推动钢价来到2014年4月来最高。(完)