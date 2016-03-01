亚洲股市小涨 因中国货币宽松举措及更多刺激预期

路透东京3月1日 - 亚洲股市周二上扬，受到中国货币宽松政策影响，而且疲弱的制造业及服务业调查数据加大了中国政府将推出更多刺激举措的预期，也给股市带来提振，不过美欧数据的黯淡表现令围绕全球经济成长动能的担忧犹存。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨约0.2%，但日经指数.N225下跌0.9%，受日圆上涨拖累。

中国股市沪综指.SSEC抹去盘初跌幅并上涨0.5%，沪深300指数上涨0.6%。

中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)续降至49.0，低于路透调查预估中值49.3，为连续第七个月处于荣枯线下方，2月官方非制造业商务活动指数降至52.7，刷新2008年12月以来的逾七年最低水准，当时为50.8。

财新/Markit周二联合公布，中国2月制造业PMI降至48.0，为去年9月以来最低水准，上月为48.4。

中国央行周一在其网站称，决定普降存款准备率0.5个百分点。

“我们认为中国央行放松货币政策，与经济活动持续弱于预期及经济增长下档风险一致，”巴克莱分析师Jian Chang写道。“近期这应能帮助提振市场人气。”

中国的举措，再加上石油输出国组织(OPEC)和美国石油产出下降、以及沙特阿拉伯承诺抑制市场波动性等因素，在前夜提振了原油期货价格，并助推油价录得四个月来的首次月线上涨。

原油价格周二失守部分涨幅，布兰特原油跌0.6%至每桶36.34美元；美国原油期货跌0.5%至每桶33.59美元，前夜曾大涨3%。

美国股市对周一油价走高因素并未理会，收盘走低；MSCI明晟全球市场指数连续第四个月下跌。

美国数据欠佳重燃对经济力道的担忧。美国1月成屋待完成销售降至一年最低水平，芝加哥2月采购经理人指数(PMI)下跌至47.6。

在这些最新数据出炉之前，近期公布的消费者支出等数据都显示美国经济复苏走在正轨，美联储今年仍有可能升息。

欧盟统计局周一公布，欧元区2月通胀率下滑情况超乎市场预期，并跌入负值区域，令欧洲央行面临更大压力，需在下周进一步宽松货币政策。

路透调查中18位欧元区货币市场交易员都认为，欧洲央行3月10日的会议将再度调降存款利率；扩大月度资产购买规模的可能性则为五成。

这些预期打压欧元，欧元兑美元上涨约0.1%至1.0885美元，不过距周一触及的一个月低位1.0859仍然不远。

欧元兑日圆跌0.2%至122.24日圆，距2013年4月以来最低点122.085不远。

美元兑日圆报112.30日圆，跌约0.4%。

澳元兑美元下滑约0.4%，至0.7115美元，稍后澳洲央行将在0330GMT公布利率决定。

预计澳洲央行将维持指标利率于2.0%的纪录低位不变。(完)