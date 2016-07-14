亚洲股市盘旋八个月高位附近 市场预期英国央行降息

路透东京/新加坡7月14日 - 亚洲股市周四逗留在八个月高点附近，投资人押注在英国公投决定脱离欧盟后，该国央行将调降利率以防经济衰退。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.1%，盘旋于周三所及的11月以来最高水准附近。日本股市日经指数.N225涨0.8%。

但中国股市走低，沪深300指数.CSI300跌0.3%，沪综指.SSEC跌0.4%。香港恒生指数.HSI几无变动。

美国股市周三小升，标普500指数和道指再创纪录新高，投资人期望企业业绩强劲能支撑股市进一步上涨。

在美国强劲的经济数据带动下，美国股市快速收复了英国6月23日公投决定退欧引发的跌幅。

“毕竟英国退欧并不意味着全球金融体系崩溃，也不意味着英国以外的经济体会大幅放缓，”渣打银行驻东京的金融主管Koichi Yoshikawa说。“6月24日后投资者的活动减少，但不确定性正在逐步减弱。”

此外，对于英国退欧可能实质扰乱欧洲经济的担忧，也抹去了美国联邦储备委员会(美联储/FED)在不远将来升息的可能性，并强化了对于欧洲和日本央行采取更多货币刺激措施的预期。

金融市场预期英国央行会在周四稍晚降息。英国央行总裁卡尼也已暗示，可能会放松政策来缓解公投退欧对本国经济的冲击。

英镑兑美元周四涨0.3%至1.3194美元。英镑周三涨至本周高位1.3340，因特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)被任命为首相后，政治不确定性消退。

但英镑周三最终收报价位较盘中高位下降1.4%。此前特雷莎·梅迅速任命了几位“脱欧”派领导人物出任新政府的重要职务，其中包括前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)。同时市场焦点转向央行可能降息。

“英国退欧公投似乎产生心理作用，因为非正式的消费者信心指标已大幅下滑，”Natixis Global Asset Management首席市场策略师David Lafferty在报告中表示。

“由于之前已表示英国退欧可能导致衰退，因此对卡尼而言可能很难有理由推迟降息。”

欧元兑美元持于熟悉的区间，最新小涨0.2%至1.1108美元。

尽管外界预期欧洲央行在下周会议中料维持政策不变，但欧元隔夜指数掉期仍反映出该行未来数月进一步降息的可能性。

日圆兑美元扩大跌势，下滑0.2%至104.75日圆。过去三个交易日该货币对已下挫3.9%。

日本首相安倍晋三周日胜选后号召祭出财政刺激，预计规模大约相当于国内生产总值(GDP)的2%。

原油价格周四早盘上涨，上日遭逢大跌，因最新美国库存数据偏空，引发全球石油供应过剩情况可能不会很快退散的疑虑升温。[nL4S1A0074]

指标布兰特原油期货上涨1.2%，至每桶46.79美元。

美国原油期货上涨1%，至45.18美元。

冒险意愿重燃打压金价。现货金回落0.3%至1,338.40美元。(完)