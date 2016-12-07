亚股小涨 意大利公投后市场关注欧洲央行会议

路透东京12月7日 - 亚股周三小涨，因投资者在欧洲股市回补空头；他们在思量意大利公投后果，并关注欧洲央行即将召开的政策会议。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，日经指数.N225涨0.4%。

澳洲市场上涨，尽管之前公布的数据显示，该国经济在第三季陷入萎缩。利率期货走势显示，未来几个月降息的机率不大，升息的可能性降为零。

MSCI明晟全球股市指数升至近两个月以来的最高水准。

“在英国公投退欧和美国大选后，我认为金融市场已认识到，即便结果不一定符合他们的预期，市场也会很快恢复，因为这些结果对经济的影响要么微乎其微，要么还需要时间才能显现，”Okasan Asset Management的资深策略师Tatsushi Maeno说。

Maeno指的是意大利总理伦齐在遭遇修宪公投惨败后宣布辞职，令意大利这个欧元区第三大经济体陷入政治僵局。

过去24个小时中，最大赢家是意大利股市.FTMIB，上涨4.2%至五个半月高位，法国股市.FCHI也涨至11个月高位。

倍受市场关注的意大利银行股.FTIT8300周二上涨9.0%，创下五个月最大涨幅，投资者普遍将此归因于空头回补。

尽管人们担心意大利政治真空或将危及西雅那银行的救助计划，但股市仍然上涨；西雅那银行在今年稍早的欧洲银行业压力测试中表现最差。

意大利公债收益率也下跌至三周低点，因焦点转向欧洲央行周四的会议。

外界预期欧洲央行将调整资产购买计划条款，以缓解可购买债券短缺的情况，并预计延长目前将在2017年3月到期的资产购买计划。

欧元兑美元报1.0717美元，由周一触及的半个月高点1.0797下滑，但仍远高于意大利公投后触及的20个月低位1.0505。

“我们预期，欧洲央行将把资产购买计划延长六个月，与市场预期相符。但如果有规模逐渐减小的迹象，将有助于拉抬欧元，因为市场上仍有大量欧元空仓，”摩根大通银行首席汇市策略师Junya Tanase表示。

欧元获得一些支撑，因美元自美国总统大选以来的涨势失去动能。

美元兑一篮子货币已经较11月24日触及的13年半高位下滑约1.5%。

美元兑日圆报114.11，低于上周所及的九个半月高点114.83。

澳元兑美元重挫约0.005美元，此前数据显示上季澳洲经济出现逾五年来首度萎缩，因企业、消费者与政府皆删减支出，这一意外打击为决策者对未来增长的乐观看法带来挑战。

油价今早持稳。周二下滑，为约一周前石油输出国组织(OPEC)同意减产以来首见，数据显示多数产油大国的产量均创新高，对OPEC是否能减产的疑虑不断加重。

美国原油期货报每桶50.96美元，脱离周一高位52.42美元。但仍比OPEC达成2008年来首个减产协议之前上涨逾12%。(完)