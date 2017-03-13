亚洲股市小升 但美联储会议前谨慎情绪弥漫

3月13日 - 路透东京3月13日 - 亚洲股市周一上扬，从美国强劲就业数据带动下的美股涨势中获得线索指引；不过市场仍弥漫谨慎情绪，与此同时，市场再现对供应过剩的疑虑，油价跌至三个半月低点。

本周有一系列重大经济事件，包括预期中的美国联邦储备委员会(FED/美联储)加息、荷兰选举以及20国集团(G20)财经首脑会议，这让很多投资者感到紧张不安。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%，由以高科技股为主的韩国股市.KS11及台湾股市.TWII领涨。

日本股市日经指数.N225上涨0.2%，出口股受到日圆疲软提振。

全球股市周五上涨，MSCI明晟全球46个股市指数上扬0.5%，在美国公布强劲就业数据后结束六日连跌。

美国公布的就业数据强劲，几乎已经巩固了美联储周三升息的可能。

“市场聚焦美联储下一次将在何时升息、或者升息的速度将是如何，所以主席叶伦的演说基调将密切受到关注，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa说。

美国利率期货走势暗示，市场预计美联储6月再次升息的机率为约50%。市场完全预计到2017年底前将总共升息近三次，包括3月可能的这一次升息在内。

一项路透调查周五显示，23家一级市场交易商中，12家预计6月13-14日升息至1.00-1.25%，10家预计9月升息。

10年期美债收益率周五略跌，部分是因为市场已经预期到美国就业数据强劲。

不过该收益率最新报2.584%，距离12月15日触及两年高点2.641%不远。

美国垃圾级债券亦走势蹒跚，高收益债券ETF上周创下逾一年来最大单周跌幅。

有报导称，欧洲央行部分委员讨论了在结束量化宽松措施之前升息的可能性。该报导也令全球债券价格承压。

德国10年期公债收益率周五升至0.496%，接近1月所及的一年高点0.498%。

若主要公债的收益率突破之前的高位，则可能引发全球债市出现新一波抛盘。

有关欧洲央行升息的传言，帮助提振欧元，即便外界认为这种可能性仍很小。

欧元兑美元报1.0690美元，上周五曾触及一个月高位1.06995美元。

另外，如果在周三的荷兰议会选举中，极右翼取得比预期更大的支持，则围绕欧洲的担忧可能会重现。

调查显示，极右翼的选票可能会增加一倍，其选举结果可能会影响投资者对今年稍后法国和德国选举的看法。

美元兑日圆跌至114.85日圆，上周五曾触及七周高点115.51日圆，之前美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)上周五表示，日本将在美国贸易协议优先清单上位居前列。

交易员怀疑华盛顿可能会在即将举行的双边经济会谈中向日本施压，让其不要令日圆贬值。

“G20会议对美元来讲是个重要事件，”摩根大通资产管理驻东京全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

“直到上周我还假设，美元会因美国升息而上涨。但若G20表达希望减轻贸易不均衡状况这样的想法，这可能令人猜测他们不想要强势美元，”Shigemi称。

G20财长和央行总裁将于3月17-18日在德国召开会议，这将是特朗普政府的代表首次参加该会议。

上周传出的G20国集团(G20)会议公报草案显示，与会的各国财政领导人可能不再明确反对贸易保护主义或竞争性货币贬值。

油价跌至三个半月低点，周五创下一年来最大三日跌幅，因担心石油输出国组织(OPEC)牵头的减产未能缓解全球原油供应过剩，因美国石油公司持续增加开采。

美国原油期货跌0.8%至每桶48.11美元，本月以来已跌逾11%。(完)