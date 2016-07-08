亚股受避险人气影响料录得周线跌幅 黄金闪亮

路透香港7月8日 - 亚股周五料将录得三周来最大单周跌幅，公债收益率创出历史新低之际，投资者等待美国就业数据出炉，以看清全球最大经济体--美国的健康状况。

本周负面消息接二连三，从英国公投退欧带来的不确定性上升，到风险扩散至意大利银行业等等，投资经理纷纷躲进美元和黄金资产寻求避险，这预示着下半年将有一个动荡的开局。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%。该指数本周恐将下跌1%，为6月19日来最大单周跌幅。港股恒生指数.HSI盘中跌0.9%，跌幅居前。

日股日经指数.N225下跌0.4%。

悉尼安保资本投资首席经济学家Shane Oliver在研究报告中称，“英国退欧产生的不确定性、意大利银行业风险、美元再度升值以及9月当季的季节性疲软，可能导致股市短期波动加剧。”

汤森路透理柏数据显示，美国贵金属基金上周有20亿美元资金流入，为2月来最高。

欧洲经济受到英国退欧的威胁，投资者指望美国经济的韧性为全球增长提供支撑。

今日稍晚公布的美国非农就业报告备受关注，在此之前，美国周四公布的数据基本不错。

美国6月民间就业岗位增幅强于预期，因小企业增加雇佣，而上周初请失业金人数减少，表明新增就业岗位在5月大幅下降后将出现反弹。

路透调查显示，美国6月非农就业岗位料增加17.5万，但鉴于5月数据意外惨淡，投资者仍保持谨慎。

“我认为，结果接近预估水准，最有利市场平稳，”大和证券首席全球分析师Hirokazu Kabeya表示。

“低于10万会吓坏投资者，而高于20万则有可能重燃对美联储升息的讨论，不过我认为投资者不会真的预计美联储将很快升息。”

但如果非农就业数据表现强劲，则会重新激发对美联储今年稍晚升息的猜测，但同时可能导致新兴市场收紧政策。

英镑兑美元目前持稳于1.2945，但距离周三所及31年低位1.2798美元仍仅有约0.01美元之隔。

英镑本周至今已下跌2.8%，料将录得连续第三个周线跌幅。

周四下跌0.3%后，欧元兑美元进一步小跌至1.10775，距离周三所及本周低位1.1029不远。

日圆周四全线持稳，兑美元报100.67日圆，接近重新测试周三高位100.20，因在市况紧张时期日圆被视为避险货币。

美国公债价格略微回落，受获利了结影响，美国10年期公债收益率最新报1.385%，本周稍早曾触及纪录低位1.321%。同时，日本公债收益率跌至纪录新低。

不过，分析师预计美国债券将继续吸引逃离欧洲的投资者资金。

油价周四重挫5%至两个月低位，此前美国政府公布的周度原油库存降幅符合分析师预估，令原本预计会有更大降幅的市场多头失望。

布兰特原油期货周四触及两个月低点46.15美元，最新报46.88美元。(完)