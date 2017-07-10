亚股追随美股上涨 因美国就业数据强于预期

路透新加坡7月10日 - 亚洲股市周一上涨，因美股上周五表现强劲，美元延续涨势，因之前公布的6月就业数据远远强于预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.55%，日经指数.N225涨0.7%。

澳洲股市上涨0.6%，韩国综合股价指数.KS11升0.4%。

恒生指数.HSI涨1%，不过中国沪深300指数.CSI300持平。

周五美股收高，之前美国公布就业报告强于预期。但薪资增长乏力，促使投资者预期薪资数据将限制美联储的鹰派力度。

纳斯达克指数.IXIC以1%的涨幅领涨，标准普尔500指数.SPX涨0.6%，道琼工业指数.DJI升0.4%。

“整体成长强劲，薪资增长疲弱，表面上看对于股市来说是完美风暴，”IG的首席市场策略师Chris Weston在报告中写道。

Weston补充道，“展望未来，交易员将继续紧紧盯着固定收益市场，以防汇市与股市受到进一步的连带冲击，”尤其是美联储主席叶伦与理事布雷纳德本周将发表讲话。

美国10年期公债收益率周五触及两个月高位2.398%。周一报2.3909%。

美元/日圆周一早盘涨0.2%报114.155日圆，上周五涨0.6%，受美国就业数据提振。

“表现不错的就业报告，让我们有更多的理由来预期美联储会宣布其准备开始缩表，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。

“相比之下，日本央行离政策退出还相距甚远，其正在采取削弱日圆的措施，”他说。

美元指数周一几无变动，交投在95.992，上周五则上升0.2%。

欧元兑美元周一持平在1.14075，上周五则跌0.1%。

周末的汉堡二十国集团(G20)会议，在周一未对市场产生太多影响。

全球主要经济体领导人周六在20国集团(G20)峰会上就气候议题与美国产生分歧。美国总统特朗普与中国国家主席习近平同意在朝鲜核威胁以及双边贸易问题上进行合作。特朗普还与俄罗斯总统普京讨论成立一个网络安全部门，防范黑客影响选举的行为，不过他后来改变了这个立场。

油价周一上涨，上周五在报告显示上周美国原油产量增长后下跌，此外石油输出国组织(OPEC)出口触及2017年高点，重燃了供应过剩的担忧。

周一美国原油上涨0.8%，报每桶44.59美元，周五下跌2.8%。

布兰特原油期货上涨0.8%至每桶47.07美元，周五下跌2.9%。

现货金微跌0.1%，至每盎司1,211.40美元，接近周五因美元大涨而触及的四个月低点。(完)