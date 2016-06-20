亚股上涨避险资产回落 因英国退欧担忧缓解

路透东京6月20日 - 亚洲股市周一上涨，因英国退欧担忧缓解，提振英镑和投资者对风险资产的人气回升。

黄金、公债和日圆等避险资产和货币回落。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1%。

澳洲股市升1.2%，韩股.KS11上扬1.1%。

日股日经指数.N225涨逾2%，受近期上涨的日圆回撤所助。

“那些厌恶风险的投资者正在反向调整他们的仓位，”摩根大通资产管理公司驻东京全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

“上周人气极度负面，目前正在回升，不过我们还不能过于乐观。”

在6月23日公投前的英国三个民调结果显示，“留欧”阵营重新恢复一些动能，不过整体形势依旧不分胜负。

英国留欧的强力支持者、议员Jo Cox遇害后，上周尾段英国公投造势活动暂停三天，全球市场也稍事歇息。本月英国退欧担忧一直困扰着全球市场。

“很难认为本周会持续上周尾段市场趋于平静的基调，尤其是在英国退欧公投造势活动恢复，且民调结果继续出炉的情况下，”澳新银行策略师写道。

“公平地讲，英国议员Jo Cox遇害可能促使两大阵营的论调有些减弱。但毋庸置疑的是，市场还将像上周那样，继续随着民调结果的波动而震荡。”

英镑兑美元涨1.6%至1.4589美元，继续从上周所及两个月低点1.4013回升。英镑兑日圆跳涨1.9%至152.42日圆，远离上周四所及三年低位145.34。

欧元兑美元升0.7%报1.1360。

日圆/美元上周因英退忧虑而升至22个月高位103.555，但周一日圆拉回。美元/日圆上涨0.5%报104.630。

澳元/美元涨0.6%报0.7442，进一步远离上周尾段触及的两周低点0.7286。澳元被视为风险信心的概略指标。

美元指数.DXY数及11日低点93.563，因美元兑除日圆外的多数主要货币都回落。

美国圣路易斯联储总裁布拉德周五的温和评论也压制美元。

大宗商品方面，原油价格续涨，受益于英国退欧疑虑缓解、及美元走软。油价此前一连六天下跌。

美国原油上涨0.9%至每桶48.42美元，布兰特原油升0.7%至49.52美元。

金价下跌，因避险意愿消退削弱了投资者对黄金的买需。现货金跌1.2%至每盎司1,282.73美元，自上周所及近两年高位1,315.55美元回落。

美国10年期公债收益率一度高见1.6610%，自周四所及四年低位1.5180%大幅回升。10年期日本公债收益率亦徘徊在远高于上周所及纪录低位处。(完)