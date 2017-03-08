谨慎情绪升温推动亚股小跌 美债收益率走坚

路透香港3月8日 - 亚洲股市周三微跌，逆转本周的强势开局，因遭遇获利卖压。美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将召开政策会议，可能实施三个月来第二次升息；在此之前投资者不敢买入风险资产。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘小跌0.1%，昨日创下逾两周最大单日涨幅。日股.N225与澳洲股市领跌。

美联储将在3月14-15日召开政策会议，在近来多位官员发表鹰派言论后，市场对此次会议将升息的预期迅速升温。

投资者今年竞相购买股票和新兴市场债券，因他们之前预计美联储仅会逐步升息，而且亚洲近来公布的贸易等经济数据也好于预期，强化了全球增长动能复苏的看法。

但由于估值已逼近历史交易区间的高端，一些分析师预计投资者将趋于谨慎。

“虽然全球经济似乎更加稳健，但贸易保护主义担忧依然真实存在，形势正变得更加复杂，”星展银行(DBS)的汇市策略师Philip Wee说。

今日稍晚将出炉的中国贸易数据或将显示，全球需求回升推动出口增幅创数年高位。台湾周二发布的报告显示，今年前两个月出口稳健。

根据汤森路透数据，虽然亚洲股票相对美股而言仍较便宜，但市盈率(本益比)也已接近历史交易区间的高端。

香港股市持坚，受服务业表现强劲和内地资金涌入提振。高盛表示，今年迄今通过沪港通和深港通进入香港股市的内地资金，已经突破70亿美元大关。

债券市场亦受到升息预期影响。美国10年期公债收益率势将突破三个月以来的交投区间。该收益率周三报2.54%，上周五为2.49%。

这并未阻止投资者涌入亚洲债券。一个衡量亚洲高评等企业发行的美元计价债券收益率(殖利率)的指标持坚于4.6%。

美国股市周二收低，标准普尔500指数和道琼工业指数录得逾一个月来的首个连续两日下跌。E-迷你标普500指数期货在亚洲市场下滑。

“除非3月10日出炉的美国2月非农就业数据是十足的灾难，否则3月15日将升息。但我们预计(非农报告)不会出现那样的情况。”

近日收益率上升点亮美元前景，美元兑日圆报113.91，2月底时报111.75，不过未来几天美国利率前景将是左右市场的关键因素。

大宗商品市场的情况则较为谨慎。铜价在近期大跌后趋稳，油价位于最近交投区间内。布兰特原油期货跌0.6%至每桶55.61美元。(完)