（修正）亚股涨跌不一 此前美股和美元受美国数据激励上扬

（修正内文第六段有关南海表述的措辞）

路透新加坡3月31日 - 亚洲股市周五涨跌不一，美元扩大隔夜涨幅，因有迹象显示美国经济增长强劲，欧元亦小幅上涨，隔夜曾下跌，因数据显示欧洲经济增长放缓。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回落0.15%，投资者在月底季末调整仓位。该指数季线上扬近13%。

中国沪深300指数.CSI300涨0.25%，有望录得4.1%的季度涨幅。

中国公布数据显示，3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.8，高于路透调查预估中值51.6，连续八个月处于扩张区间。3月官方非制造业商务活动指数增至55.1，2月为54.2。

美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。

特朗普在周四晚间发布的推文中称，备受期待的全球最大两个经济体的领导人会晤“将是非常艰巨的”。预计这次会面还将涉及有关朝鲜和南海问题的分歧。

中国外交部副部长郑泽光周五表示，中国没有通过汇率贬值来促进出口的政策。他在记者会上表示，中国不追求对美贸易顺差。

“特朗普有关与习近平会晤的表态并不具体，尽管这些言论可能会给亚洲市场带来些许压力；在特朗普时代贸易保护主义抬头的情况下，贸易话题是一个已知风险，”White Funds Management董事总经理Angus Gluskie说。

日经指数.N225涨0.6%，2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%，创近两年来最快同比增速，但距离2%的央行目标水准仍很远。

日经指数第一季季线料上涨0.3%。

南非兰特兑美元跌至七周低点，之前南非总统祖马在内阁重组中撤换了财长戈尔丹，由内政部长Malusi Gigaba取代。连日来关于戈尔丹被撤职的猜测已导致南非市场和货币震荡。

南非总统办公室周四午夜刚过后发出声明宣布，由Sfiso Buthelezi接任副财长，取代原任Mcebisi Jonas。

美元兑南非兰特上涨0.9%至13.4075兰特，本周周线料上涨约8%。

美股三大股指隔夜全面收高约0.3%，此前美国第四季GDP成长率向上修正。消费者支出增长率亦上修。

乐观数据亦提振了美元。

美元指数涨0.1%至100.51，周四曾触及两周高点。尽管美元本周上涨--自周一触及四个月低点后上扬近1.7%--但本季季线仍料将下跌1.7%。

美元兑日圆继周四跳升0.8%后，目前上涨0.2%至112.125日圆，但季线仍料下跌4%。

因外界担忧特朗普选举活动与俄罗斯之间的关系，市场可能再度笼罩不安气息。前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)的律师周四表示，弗林已与国会委员会讨论举行听证会的可能性，讨论其就特朗普总统竞选与俄罗斯之间关系调查的结果。

“展望未来，这件事很重要，”Gluskie指出。“特朗普政府的稳定性对市场而言似乎相当关键。正如市场这几周的表现，倘若安全议题或右翼国会议员的沉默损及特朗普的地位，则投资人可能予以负面回应。”

欧元兑美元小涨至1.068美元，周四下挫0.8%。欧元3月有望涨1%，第一季升1.5%。

数据显示，受油价回落影响，德国和西班牙3月通胀放缓程度甚于预期，这让原本冀望欧洲央行缩减货币刺激举措的投资者感到失望。

大宗商品方面，油价周五早盘回落。

美国原油下跌0.2%至每桶50.24美元。周四，油价收高1.7%，盘中稍早曾触及三周高位，因科威特支持延长OPEC减产协议。

美国原油本周可能将收低6.4%。

布兰特原油下跌0.25%至52.83美元，本季可能收低7%。

现货金回落0.1%至每盎司1,241.41美元，周四因美元走强而下挫0.7%，但金价本季仍有望收高7.8%。(完)