美元和美债收益率下行 受特朗普言论及朝鲜局势影响

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
美元指数跌0.7%至100.07。
亚洲股市在平盘上下波动，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数现涨约0.2%。
日股日经指数.N225下挫1.1%，因投资者寻求通过购买日圆避险。澳洲股市回落0.75%，周线可能收高0.4%。
亚洲大多数市场周五将因耶稣受难日假期休市。
对朝鲜测试新武器的担忧升温亦令投资者惴惴不安，美国航母打击群正驶向该地区。到访朝鲜的外国记者周四被告知准备迎接一项“重大事件”的发生。
围绕朝鲜的紧张局势，已推动防范韩国公债违约的保险成本飙升至九个半月高点。
不过，韩国股市.KS11涨逾0.1%，韩元则持稳，此前韩国央行维持利率在1.25%不变，为连续第10个月按兵不动。
中国沪深300指数.CSI300涨近0.1%，香港恒生指数.HSI跌0.2%。
人民币兑美元涨0.2%，此前特朗普称美元正在变得太强，最终会伤害经济。
中国和亚洲其他地区的人气也受到支撑，因特朗普在接受华尔街日报专访时表示，将不会把中国列为汇率操控国。
“特朗普发表上述言论之际，正值一些人已开始认为，特朗普对弱势美元的支持力度或许不像之前预计的那么大，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。
特朗普也没有排除再次任命叶伦为美联储主席的可能性。叶伦的第一个四年任期将于明年届满。
特朗普说，现在给中国贴上汇率操纵标签，恐破坏他与中国政府在应对朝鲜威胁一事上的对话。
“政策转变肯定应该缓解对特朗普政府保护主义立场的担忧，整体而言应有利于新兴市场，”Rivkin驻悉尼的全球投资分析师James Woods在一份报告中说。
“但这仍让人怀疑政府是否有能力兑现竞选承诺，其中包括最重要的税改承诺。”
美国10年期公债收益率报2.2339%，稍早触及五个月低位2.221%。
美元兑日圆周四跌近0.1%报108.9，盘旋在日内稍早所及11月17日以来低位附近。受到特朗普言论影响，美元周三跌0.55%。
美国和全球政治面本周吸引投资者注意力，周四亚洲出炉的一系列经济数据也引人关注。
新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。
澳洲3月经季节调整后就业人口增加6.09万人，轻松超过预期的增加2万人。2月就业人口亦上修。失业率持于5.9%，符合预期。
周四出炉的其他数据显示，中国一季度以人民币计价出口3.33万亿元人民币，同比增长14.8%；进口2.87万亿元，同比增长31.1%；同期贸易顺差4,549.4亿元人民币，收窄35.7%。
大宗商品方面，油价下跌，对美国产量增加的忧虑继续打压市场。
美国原油期货跌约0.1%至每桶53.06美元，延续周三0.5%的跌幅。周三下跌打破了油价连续六日的上涨走势。
布兰特原油期货微跌至55.84美元。
美元下滑助推金价。现货金持稳于每盎司1,287.90美元，稍早一度触及五个月高位。(完)
(编译 孙国玉/许娜/侯雪苹/汪红英/李爽/杜明霞；审校 郑茵/白云/李春喜/李婷仪/汪红英)
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