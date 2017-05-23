英国曼彻斯特发生爆炸后英镑回落 亚洲股市持稳

路透新加坡5月23日 - 英镑延续跌势，此前英国警方称他们把曼彻斯特爆炸事件当做恐怖袭击处理；欧元维持涨势。之前德国总理默克尔称欧元“太弱”，提振欧元上涨。

英镑仍承压，周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，警方称造成至少19人死亡，约50人受伤。

民调显示英国大选选情紧绷；英国首席退欧谈判代表扬言，除非欧盟放宽要求，否则将退出下月与欧盟展开的脱欧谈判，这也加深了英镑的困境。

英镑兑美元回落0.1%至1.299美元，延续周一下跌0.3%的頽势。

欧元兑美元隔夜触及六个月高位，此前默克尔表示欧元因欧洲央行货币政策而疲弱，她指出这有助于解释德国相对偏高的贸易顺差。

欧元周二盘初持稳，此前一度跳涨0.5%，周一收高0.3%。

“关于欧元/美元，目前欧元人气相当正面，”荷兰银行外汇策略师Georgette Boele表示，“当默克尔发出欧元可能过于疲弱的言论时，这被当做另一个推高欧元的正面因素。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周二盘初持稳，周一触及2015年5月来最高，录得逾两个月来最大单日涨幅。

日本股市日经指数.N225下跌近0.1%。

澳洲股市和韩国股市.KS11双双涨约0.1%。

MSCI明晟全球指数几无变动，守住周一0.6%的涨幅。

美国股市周一收涨，受助于国防和科技股上扬，特朗普总统周末对沙特进行了访问，签署了价值1,100亿美元的协议。沙特将购买美国军备以对抗伊朗，双方还达成了为期10年的金额达3,500亿美元的意向协议。

但美国政治面的不确定性继续重压美元。

美元/日圆跌0.2%至110.98。

美元指数微跌，报96.934。

美国芝加哥联邦储备银行周一公布，其衡量美国经济活动的指数在4月上升至2014年底以来最高，显示生产及聘雇活动在表现贫乏的第一季之后有加速的迹象。

大宗商品方面，油价周一连续第五日上涨并升至逾一个月最高，因市场对石油出口国本周将同意延长减产协议的信心不断增强，并臆测产油国可能会进一步加大减产力度。

周二亚洲早盘，美国原油期货微涨0.03美元至51.16美元。

美元走软提振金价连续第三日走高，涨0.25%至1,263.17美元。(完)