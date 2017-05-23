英镑受曼城爆炸案及最新民调影响回落 股市涨跌不一

路透新加坡5月23日 - 英镑周二扩大下跌，此前曼彻斯特一场演唱会发生疑似恐怖攻击事件，造成至少19人死亡、50人受伤；在此同时欧元守住涨势，此前德国总理默克尔称欧元“过于疲弱”。

这次爆炸事件距离大选只剩两周半的时间，原本预期英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将轻松胜出，但最新民调显示选情趋于紧绷，亦令英镑承压。

英镑兑美元微跌0.1%报1.299美元，延续周一下滑0.3%的疲势。

英镑兑日圆跌0.3%至144.32日圆，周一下滑0.2%。

如果美国歌手Arianna Grande演唱会上发生的袭击被证实为恐怖主义事件，这可能成为自2005年7月以来，英国死亡人数最多的一次恐袭。2005年7月时，四名英国的穆斯林在伦敦交通系统发动自杀式炸弹袭击，导致52人死亡。

“我们可能看到市场出现一波对恐怖威胁的紧张反应，但程度可能十分轻微，”AMP Capital的投资策略主管Shane Oliver说。“自从911事件后，恐怖袭击事件对市场的冲击逐渐减弱。”

欧元兑美元隔夜触及六个月高位，此前默克尔表示欧元因欧洲央行货币政策而疲弱，她指出这有助于解释德国相对偏高的贸易顺差。

欧元小幅升至1.1244，此前一度跳涨0.5%，周一收高0.3%。

“关于欧元/美元，目前欧元人气相当正面，”荷兰银行外汇策略师Georgette Boele表示，“当默克尔发出欧元可能过于疲弱的言论时，这被当做另一个推高欧元的正面因素。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周二持稳，周一触及2015年5月来最高，录得逾两个月来最大单日涨幅。

日本股市日经指数.N225下跌0.15%。

中国沪深300指数.CSI300跌0.3%；香港恒生指数.HSI涨0.2%，触及2015年7月以来最高位。

澳洲股市下滑近0.1%；韩国综合股价指数.KS11涨0.1%。

隔夜美股最高上涨0.8%，受助于科技股上扬，以及国防股在美国与沙特签署价值逾千亿美元的军售协议后攀升。

美国政治面的不确定性仍继续打压美元，但日本制造业活动放缓限制了美元/日圆的跌幅。

美元兑日圆走软0.1%至111.15日圆。

美元指数下跌近0.1%至96.916。

美国芝加哥联邦储备银行周一公布，其衡量美国经济活动的指数在4月上升至2014年底以来最高，显示生产及聘雇活动在表现贫乏的第一季之后有加速的迹象。该数据也抑制了美元的跌幅。

美国白宫将于周二向国会递交特朗普政府的首份全年预算案。该预算案将在未来10年内削减3.6万亿(兆)美元政府支出，实现联邦预算平衡。

美国的总统预算案常常被国会否决。国会控制着联邦预算资金。

大宗商品方面，油价上涨，因市场对石油出口大国本周将同意延长减产协议的信心不断增强，并臆测减产会进一步深化。

美国原油期货跳升0.7%至每桶51.10美元，连续第五日上涨。稍早一度触及逾一个月高点。

布兰特原油期货小跌至53.82美元，但守住周一上涨0.45%的大部分涨幅。

美元走软提振黄金，金价上升0.2%至每盎司1,262.78美元，为连续第三日上升。(完)