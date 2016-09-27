亚股反弹日圆下跌 受美国总统候选人首场辩论影响

路透悉尼9月27日 - 亚洲股市周二收复稍早的失地，美元兑日圆弹离一个月低点，表明投资者认为美国民主党总统候选人希拉里在与共和党候选人特朗普的首场辩论中胜出。

市场倾向于将希拉里视为会维持现状的总统候选人，几乎没人能确定特朗普若当选总统，将对美国外交政策、贸易和国内经济可能造成何种影响。

日经指数.N225跌0.4%，扳回了逾一半跌幅；美元兑日圆从100.08左右的低点上涨至100.74。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数反弹，仅微跌0.01%。韩国综合股价指数.KS11和沪综指.SSEC上涨0.2%。

标普500指数电子迷你期货收复全部失地，上涨0.3%。

“出现了一种被称为特朗普温度计的东西，”汇丰银行驻伦敦的外汇策略全球主管David Bloom称。

“想知道谁在这场总统大选辩论中胜出，不用去推特(Twitter)和Facebook，只要看美元兑墨西哥披索就行。”

墨西哥披索上涨逾1%，远离近几天触及的历史低位。之前因担心特朗普当选可能令墨西哥对美国出口受到威胁，打压墨西哥披索

加元兑美元走势也类似，稍早触及3月以来最低后反弹。

其他避险资产也下滑，美国10年期公债收益率涨至1.61%。

商品市场方面，原油在上日升逾3%后，投资者了结获利。主要产油国将在阿尔及利亚召开会议，讨论如何解决已持续两年的供应过剩问题。

布兰特原油期货下滑0.31美元至47.04美元。美国原油期货下跌0.25美元至每桶45.68美元。(完)