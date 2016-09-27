亚股反弹日圆下跌 受美国总统候选人首场辩论影响

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透悉尼9月27日 - 亚洲股市周二收复稍早的失地，美元兑日圆弹离一个月低点，表明投资者认为美国民主党总统候选人希拉里在与共和党候选人特朗普的首场辩论中胜出。
市场倾向于将希拉里视为会维持现状的总统候选人，几乎没人能确定特朗普若当选总统，将对美国外交政策、贸易和国内经济可能造成何种影响。
日经指数.N225跌0.4%，扳回了逾一半跌幅；美元兑日圆从100.08左右的低点上涨至100.74。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数反弹，仅微跌0.01%。韩国综合股价指数.KS11和沪综指.SSEC上涨0.2%。
标普500指数电子迷你期货收复全部失地，上涨0.3%。
“出现了一种被称为特朗普温度计的东西，”汇丰银行驻伦敦的外汇策略全球主管David Bloom称。
“想知道谁在这场总统大选辩论中胜出，不用去推特(Twitter)和Facebook，只要看美元兑墨西哥披索就行。”
墨西哥披索上涨逾1%，远离近几天触及的历史低位。之前因担心特朗普当选可能令墨西哥对美国出口受到威胁，打压墨西哥披索
加元兑美元走势也类似，稍早触及3月以来最低后反弹。
其他避险资产也下滑，美国10年期公债收益率涨至1.61%。
商品市场方面，原油在上日升逾3%后，投资者了结获利。主要产油国将在阿尔及利亚召开会议，讨论如何解决已持续两年的供应过剩问题。
布兰特原油期货下滑0.31美元至47.04美元。美国原油期货下跌0.25美元至每桶45.68美元。(完)
(编译 汪红英/侯雪苹/王丽鑫；审校 张明钧/李爽)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。