亚股攀抵一年高位 因美国升息机率降低

路透东京8月1日 - 亚洲股市周一攀抵一年高位，此前美国经济成长数据令人失望，令美联储在未来几个月升息的预期降温。

美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长1.2%，不到市场预估将增长2.6%的一半。

“投资人将资金转进亚洲，因亚洲受英国退欧冲击可能最低，且美联储似乎不急着升息，”大和证券资深策略师Yukino Yamada指出。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.1%，触及约一年最高水平。

中国制造业民间调查结果好于预期，但亚洲市场对此反应有限。

财新/Markit周一联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)自上月的48.6大幅上升至50.6，创下2015年2月来最高。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，7月官方制造业PMI微降至49.9。

日经指数.N225持平；稍早一度跌1.5%，因日本央行刺激计划力度让投资者失望，推动日圆大涨。

分析师认为，尽管上周美联储曾表示经济面临的短期风险减弱、似乎为今年稍晚加息敞开了大门，但美国第二季经济增长数据疲弱，美联储距升息还很远。

“我猜想美联储曾希望美国经济在第一季度放缓之后第二季度能有所反弹。但数据显示美国经济充其量只能算是依然处于低位，”瑞穗证券资深债券分析师Hiroko Iwaki称。

10年期美国公债收益率周五降至三周低点1.450%，最新报1.463%。

美国联邦基金利率期货显示，市场预计美联储12月加息的机率仅为约30%，上周初约为50%。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)副主席暨纽约联储总裁杜德利周一表示，美联储在考虑升息问题时应该保持谨慎，因美国经济仍面临风险。

美国近期升息的预期降温，削弱了美元的吸引力。

欧元兑美元周五曾触及一个月高位1.11975，最新报1.1174。

美元兑日圆持于三周低点附近；日圆上周五获得提振，因日本央行宣布的刺激措施未达到市场预期。

日圆兑美元交投在102.59日圆，上周五涨大约3%至101.97日圆。

“鉴于美国经济增长不那么强劲，美元兑日圆可能遭到一些抛压。另一方面，市场揣测日本央行会在9月采取更多宽松举措，可能引发投机者抛售日圆。因此，日圆可能继续震荡，”摩根资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi说。

现货金上周五触及近三周高点每盎司1,355.1美元，最新报1,351.5美元。

投资者关注欧洲金融市场将对欧盟银行压力测试结果作何反应。测试结果显示，一些银行依然脆弱。

测试结果公布前，全球最古老银行--意大利西雅那银行(Banca MPS)宣布计划将出售92亿欧元(103亿美元)不良贷款并增资50亿欧元。

该行状况欠佳一直被视为是欧元区经济的一大严重薄弱环节，给意大利整体银行系统带来威胁，亦让意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政治地位愈发岌岌可危。

油价承压也给整个金融市场笼罩一层阴霾。

油价周五触及三个月低位，7月月线收低近15%，为美国原油一年来最大单月跌幅，回吐今年上半年自12年低位强劲反弹的部分涨幅。

布兰特10月原油期货下跌0.1%至每桶43.48美元，周五低位为42.52美元。周五到期的9月原油期货低见41.80美元。

美国原油期货下跌0.1%至每桶41.57美元。(完)