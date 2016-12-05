欧元跌至20个月低点 受意大利修宪公投结果掼压

路透新加坡/悉尼12月5日 - 欧元周一承压，跌至20个月低点，此前意大利总理伦齐在宪法改革公投中遭遇惨败，并表示将会辞职。修宪公投失败可能导致意大利摇摇欲坠的银行业更加不稳。

欧元兑美元在亚洲开盘报约1.0685后，盘初一度跌至1.0505美元，之后拉回至1.0562。

这是欧元自6月以来最急剧的跌势，并可能再度测试2015年3月低点约1.0457。

欧元兑日圆最多下跌2.1%至118.71日圆，但随后跌幅缩减至0.9%报120.06日圆。

“‘否决’的投票结果在一定程度上已经提前得到反映。因此我预计欧元短期内不会出现自由落体式下跌，”三菱东京日联银行的首席汇市分析师Minori Uchida表示。

“但长期而言，(投票结果)将推迟意大利摆脱银行业坏账问题的进程，并可能导致德债与意大利公债的利差扩大，”他补充道。

美元兑日圆受到美国本月升息前景支撑，微涨0.1%报113.74日圆。

新西兰元兑美元下跌0.7%报0.7082，此前该国总理约翰基周一意外宣布辞职，表示现在是他离开政坛的“合适时机”。

约翰基曾经担任外汇交易员，曾在美林等公司任职，他在2008年代表国家党赢得大选，结束工党前总理克拉克(Helen Clark)九年执政。

新西兰股市下跌0.3%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，E-迷你标普500指数期货下跌0.4%。

日股日经指数.N225跌0.6%。

交易商表示，随着美债与德债上涨，而意大利公债势必承压。美国10年期公债期货上涨10个跳动点。

投资者与欧洲政界人士担忧“否决”阵营的胜利，可能引发政治不稳，令意大利银行业再度出现动荡，将欧元区推向新的危机。

意大利总理伦齐辞职是欧盟遭到的又一打击；负债沉重的意大利是欧盟第三大经济体，正力图克服一系列危机。

最终的风险就是导致意大利举行退欧公投，从而令欧元区分崩离析。

RBCCM的分析师说，从2012年希腊危机最严重时期的情形来看，这一风险可能导致欧元最低跌至0.8000美元。

“这听起来有些极端，但如果欧元区再度爆发危机，而美元当前的点位比上次危机时要高得多，欧元/美元很有可能跌得更低，”他们写道。

之前，奥地利极右翼候选人在总统大选中完败给了支持欧盟的候选人。市场为之振奋。

欧洲央行周四将召开会议，很多人猜测，该央行将宣布将资产购买计划延长六个月，并将扩大可购债券的种类。

“有些人猜测，如果市场因意大利修宪公投失败而陷入动荡，欧洲央行可能会干预，把对意大利公债的购买尽量提前；因此或许是有关欧洲央行将提供流动性糖丸的想法正再度推动市场，”澳新银行的经济学家Jo Masters说。

**油价回调**

美股上周以谨慎基调结束交易，周五道琼工业指数.DJI下跌0.11%，标普500指数.SPX涨0.04%，纳斯达克指数.IXIC涨0.09%。

周五出炉的美国11月非农就业数据强劲，足以巩固美联储本月升息的预期，而薪资意外下降帮助债券拾回近期的一些跌幅。

大宗商品市场，油市出现获利了结，此前石油输出国组织(OPEC)决定减产，令油价录得至少为五年来最好的一周表现。

对于OPEC自2008年以来的首次减产，市场目前最为关注的是减产的实施及其影响，俄罗斯、可能还有其他非OPEC产油国也将参与减产。

布兰特原油跌0.49美元至每桶53.97美元，美国原油期货跌0.37美元至51.31美元。(完)