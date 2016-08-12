亚股受美股创新高提振走高 中国数据不及预期

路透新加坡/东京8月12日 - 亚股周五小涨，之前在油价飙升提振下美国股市周四创下纪录最高收位，中国经济数据不及预期并未侵蚀大陆股市涨势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.2%，该指数本周料录得1.9%涨幅。

中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均上涨约0.5%，两项指数本周累计可望录得约1.4%涨幅。稍早中国公布的数据显示固定资产投资、社会消费品零售总额及规模以上工业增加值均增长，不过增幅低于预期。

中国1-7月固定资产投资同比增长8.1%，为逾16年来最慢增速。路透调查预估为增长8.8%。

7月社会消费品零售总额同比增长10.2%，路透调查预估为增长10.5%，6月则增长10.6%。7月规模以上工业增加值同比增长6.0%，路透调查预估为增长6.1%，6月为增长6.2%。

香港恒生指数.HSI上涨0.7%，位于逾八个月高点。

日本股市日经指数.N225上涨0.7%，受日圆略跌的提振，日经指数本周周线可望上涨3.7%。

韩国综合股价指数.KS11基本持平，稍早一度触及2015年7月以来最高。澳洲指标股指S&P/ASX 200指数涨0.3%。

标准普尔500指数.SPX、道琼工业指数.DJI和纳斯达克指数.IXIC周四均收于历史高位，为1999年以来首见，受原油价格上涨及企业业绩表现乐观提振。

泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300 .FTEU3亦上涨0.85%，创5月底以来最高收盘点位。

MSCI明晟全球市场指数持于隔夜所及一年高位附近。

支撑投资者风险偏好的是，油价隔夜涨逾4%，因沙特一位石油部长暗示可能采取行动稳定油价，从而触发新一轮买盘。

油价周五继续保持上涨动力，美国原油期货涨0.5%至每桶43.72美元，本周周线涨幅料达4.5%。

布兰特原油期货涨0.3%至46.18美元，本周周线料上涨4.6%。

“在从欧美投资者获得强劲指引后，亚太市场本周有望收高，”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy写道。

“在油价引领下，大宗工业商品走高，而且隔夜走势也呈‘偏好风险’的特点，尽管缺乏明显的诱发因素。中国发布的重要数据，可能改变今日市场走势。”

全球市场还将关注今日晚些时候出炉的一连串美国数据，尤其是零售销售数据，以寻找美国经济状况和美国经济是否强劲到足以经受住货币政策进一步收紧的最新线索。

路透访查的64位分析师预估中值为，美国7月零售销售较前月上升0.4%。

汇市方面，美元上涨，此前美国旧金山联储总裁威廉姆斯在周四刊发的一篇专访中表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。

美元兑日圆小升0.1%至102.035，周四上涨0.7%，周线有望上升0.25%。欧元兑美元持稳于1.11375，隔夜下挫0.3%。

美元指数上扬0.1%至95.924，但周线可能下滑0.3%。

新西兰元兑美元下滑0.1%至0.7202，周四一度升至逾一年高位0.7351，因新西兰央行降息力度不如预期。新西兰央行宣布降息25个基点至2.0%。

澳元兑美元下跌0.3%至0.7678。(完)