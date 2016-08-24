亚股巩固近期涨势 油价下滑

路透香港8月24日 - 亚股周三巩固最近涨势，受助于美股隔夜上涨，尽管美国原油库存意外上升后油价下滑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘跌0.3%。该指数自6月底以来累计涨逾14%，上周触及一年高位。

日本股市日经指数.N225上升0.4%。

亚洲其他股市中，港股.HSI因投资者抛售金融类股而走低，不过沪综指.SSEC微升。

“中国股市因英国脱欧相关的资本流动而受益，但这种影响正在消退；鉴于经济疲弱的迹象越来越多，我们对市场前景依然看法谨慎，”中信里昂证券中国与香港投资策略主管Francis Cheung表示。

虽然香港股市自6月底以来上涨18%，但以市盈率(本益比)计算，该市场仍比20年平均表现低约一个标准差，说明投资者并不完全相信涨势能够持续。

最近中国经济数据表现不佳，加剧了紧张情绪。中国7月进出口降幅都大于预期，而且政府官员不断重申经济面临下行压力。

但是，围绕新兴市场的乐观情绪升温，平衡了对中国经济的悲观看法，债券巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)等投资者慢慢转为更加看涨，指称经济增长反弹和基本面改善。

根据汤森路透Datastream，年内迄今为止，以总回报来看，MSCI明晟新兴市场指数表现优于发达市场指数，其中大多数升幅来自过去两个月。

美国房地产相关类股.HGX跳涨2%，此前数据显示美国7月新屋销售意外急增，触及近九年最高水平。

道琼工业指数.DJI收高17.88点，或0.1%，至18,547.30点；标准普尔500指数.SPX收升4.26点，或0.2%，至2,186.90点；纳斯达克指数.IXIC上涨15.48点，或0.3%，收报5,260.08点。

房屋数据乐观，令市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年是否升息的不确定性升高。

本周稍后全球央行总裁将齐聚美国怀俄明州杰克森霍尔。投资者聚焦美联储主席叶伦周五的演讲，希望从中寻找政策的进一步线索。

汇市方面，美国新屋销售激增推高美元指数至94.6，本月以来该指数原本累计跌逾2%。

澳元看来将延续近期涨势，因为澳洲相对较高的利率水平吸引了海外投资者。

油价下跌，回吐稍早涨幅，此前美国石油协会(API)公布报告称，上周美国原油库存意外增加450万桶。

“市场对API报告显示库存上升的反应不大，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

布兰特原油期货下跌0.7%至每桶49.61美元，美国原油期货下跌0.9%至每桶47.65美元。(完)