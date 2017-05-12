亚洲股市回落 但周线料录得涨幅

路透东京5月12日 - 亚洲股市周五走势蹒跚，受美股跌势影响，不过料仍录得周线涨幅。原油价格则上涨，受减产预期提振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回吐盘初的温和涨幅，转跌0.3%，远离上日触及的近两年高位，但本周仍然上涨1.6%。

澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指.SSEC涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。

“本周，我们对中国感到神经紧绷，”Jefferies首席全球股票策略师Sean Darby说，“金融系统面临更大的监管不确定性。”

中国银监会正就整治金融乱象继续进行摸底调研。两位消息人士透露，银监会本周稍早下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研。

今日稍早，中国央行进行中期借贷便利(MLF)操作，同时严格控制短期融资，似乎进一步努力抑制投机性投资。

日本股市日经指数.N225下跌0.5%，因投资者在本周上涨后锁定获利。日经指数此前一度接近重要心理关口20,000点，创2015年12月以来最高位。

美国股市周四下跌，此前数家大型百货店公布营收降幅超出预期，梅西百货(Macy's) (M.N)公布季度业绩不佳，并且华盛顿的政治纷争继续令投资者感到不安。

美国总统特朗普形容联邦调查局(FBI)前局长科米(James Comey)“戏太多”遭到抵制。他的这番攻击言论随即又与美国资深参议员及FBI代理局长Andrew McCabe的态度相互矛盾，后者承诺对俄罗斯可能干预美国大选的调查将会继续。

U.S. Bank私人客户部门投资总监Bill Northey表示，美国政治风波对市场造成间接影响，因为其影响投资者的风险偏好及未来预期。

“这会不会导致政府日程上的一部分刺激措施推迟或者遇到障碍呢？”他说道，并称暗淡的零售业也对周四的交投产生了影响，尽管整体景象较为光明。

周四公布的数据显示，美国4月生产者物价涨幅高于预期，同比升幅创下五年最大，表明通胀压力在抬头。

加上劳动力市场收紧，这支持市场对于美联储将在下个月会议上加息的预期。在3月加息25个基点之后，美联储预计今年还会再加息两次。

不过美国公债收益率下降抵消了美元的上行压力。10年期美国公债收益率在亚洲时段报2.376%，低于美国收盘水准2.400%，也低于周四创下的近六周高位2.423%。

美元指数稍稍下滑至99.611，但本周至今上涨1%。

美元兑日圆跌0.1%至113.74，不过本周上涨0.8%。欧元兑美元上涨0.1%至1.0867，本周下跌1.2%。

欧洲央行官员的温和言论打压欧元。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，欧洲央行要想避免经济重陷泥潭，将超宽松货币政策维持更久一点，是更安全的做法。他的讲话暗示，在秋季以前央行的政策路线不大可能有改变。

英镑兑美元持平于1.2886，周四英国央行决定维持利率不变后英镑触及一周低点。决策者暗示2019年秋季之前不大可能升息。

美国原油期货上涨0.1%至每桶47.88美元；布兰特原油期货上涨0.1%至每桶50.80美元。

这两种指标原油期货周四都连涨第二日，收高逾1%，分别创一周最高收盘价，因美国政府本周稍早公布的数据显示原油库存大幅下降，以及石油输出国组织(OPEC)减产预期带来支撑。

现货金上涨0.2%至每盎司1,226.42美元，远离周二触及的八周低位1,213.81美元。(完)