基金产业：投资者抛出美国股票，寻求以债券避险--美银美林

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透伦敦1月8日 - 美银美林(BAML)周五表示，截至1月6日当周投资者抛出股票，纷纷买进债券避险。当周全球股市蒸发2.3万亿美元，标准普尔500指数创最糟糕新年首周走势。
约88亿美元资金撤出股市，为17周以来最大流出规模，赎回主要集中在美国股票基金，此前标准普尔500指数 在新年头四个交易日跌4.9%。
高质量公债、市政债券和投资级债券基金是大赢家，流入约33亿美元，据美银美林数据，这是11周最高，其中也包括波士顿研究公司EPFR Global提供的数字。
截至1月6日当周投资者从新兴市场股票基金撤出约5亿美元，为连续第十周流出。
但美银美林称，恐慌性抛盘没有席卷全部股票基金，欧洲和日本基金吸引到总额22亿美元的流入。
“赎回压力持续，而且在扩大，但一周流动没有显示投资者大面积撤资，”美银美林称。
投资者向投资级债券基金投资19亿美元，为五周最大流入金额；公债基金流入9亿美元，市政债券基金流入11亿美元，为一年来最高。
新兴市场债券基金也温和流入4亿美元，为连续第二周流入，此前的22周里有21周流出。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。