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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 22:14 BJT

标题新闻：10月全球投资者现金持有率录得09年来最大降幅，因特朗普胜选推高通胀预期-美银美林

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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