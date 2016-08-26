亚股呈观望态势 美联储主席讲话前美元下跌

路透新加坡/东京8月26日 - 亚洲股市周五持稳，有些市场略微下跌，有些则上涨，这反映出美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦备受期待的讲话之前的紧张气氛。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数变动不大，投资者等待叶伦稍晚在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的讲话，寻求美联储今年是否升息的线索。

该指数本周恐录得0.25%跌幅。

日本日经指数.N225跌幅扩大至0.7%，周线料跌0.6%。韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.3%，周线料跌0.9%。

中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC分别上升0.4%，周线料将分别下跌1.2%和0.8%。

香港恒生指数.HSI也走高，上涨0.6%，周线料持平。

美国股市周四小幅下跌，受医疗保健和消费类股挫跌拖累。

风险市场警惕叶伦暗示近期升息，这可能会将支持全球市场的大量流动性移走一些。

“大多数市场经历波动不大的一周后，今晚可能会有一些交易员感受到些许市场波动，”IG市场分析师Angus Nicholson在报告中写道，“市场显然有一股令人担忧的迹象，即叶伦将意外展现强硬姿态，谈论9月升息。”

美联储其他官员发表的一系列鹰派言论已点燃市场对年内升息的预期。

周四罕见地有多位美联储决策者会见抗议人士，为其升息以防经济过热的计划进行辩护。

这些言论与美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)等决策者本周稍早的表态基本一致，令人更加预期叶伦也将发表类似言论。

但不确定性压低美元，美元指数下跌0.1%至94.654，导致本周周线涨幅缩窄至0.15%。

美元兑日圆也下跌0.1%至100.49日圆，本周累计上涨0.3%。

欧元兑美元徘徊在1.1291美元，本周周线料下跌约0.3%。

澳元兑美元涨0.2%至0.7630美元。

油价从隔夜涨势中回落，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四对路透表示，“市场已迈向正确的方向”；此番言论令该国下月冻产的预期随之降温。

布兰特原油期货下跌0.2%至每桶49.55美元，隔夜上涨1.3%，周线可能下跌2.6%。

美国原油期货下跌0.1%至47.27美元，周四上涨0.56美元或1%，周线料收低2.6%。

叶伦讲话前市场情绪谨慎，给金价带来支撑。现货金上涨0.2%至每盎司1,323.74美元，令本周跌幅缩窄至1.3%。(完)