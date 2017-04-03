亚股稳健开始第二季 “习特会”成为关注焦点

路透东京4月3日 - 亚洲股市在结束了跌宕起伏的第一季后，周一以小幅走高拉开了新一周的序幕，投资者正试图了解美国贸易和经济政策图景以及这些政策将如何影响全球增长。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%。日股日经指数.N225上升0.4%，上周五曾触及七周低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在第一季上涨了12.3%，为六年半以来最大季度升幅，几乎为MSCI明晟全球股市指数同期涨幅6.4%的两倍。

该涨势主要受到全球经济成长势头增强迹象的支撑，其中以中国最为突出。

韩国周末发布的3月贸易数据进一步增添了全球需求改善的证据。该数据显示韩国3月出口增幅超出预期。

虽然中国周六公布的财新制造业采购经理人指数(PMI)低于市场预期，但行业扩张势头仍不错。中国政府上周五公布的官方PMI数据亦表明制造业强劲增长。

“至少到(今年晚些时候)中共十九大，中国经济将可能保持坚挺。高科技部门表现良好，支撑韩国和台湾股市，”大和证券资深策略师Yukino Yamada称。

日本央行短观调查显示，日本3月大型制造业者信心改善，尽管改善程度略逊于预期。

市场本周的主要关注点是，周五的美国非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平周四和周五的首次会晤。

“如果美国就业数据强劲，市场将试着消化6月升息的可能性，”三菱东京日联银行首席汇市策略师Minori Uchida表示。

市场目前反映6月再次升息的可能性约为58%，这将是今年料将升息三次中的第二次。

另一方面，投资人慎防美国政府可能采取保护主义举措。

特朗普周四在推文中表示，他预期与习近平的会晤“将是非常艰钜的”。

周五时，特朗普下令研究美国贸易逆差原因，并取缔进口税逃税，藉此设法推动让公平贸易和增进制造业工作岗位再度成为其最重要工作任务。

特朗普周日亦提出利用贸易来促使中国在朝鲜问题上提供合作的可能性。

一周前，特朗普取代奥巴马医保的承诺在国会遇挫，加剧了外界对于他可能无法推动减税和基建支出法案获得通过的担忧。

“他的医保改革法案失利后，投资者日益觉得他的税务改革需要时间。鉴于中美峰会，贸易问题本周将成为焦点，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。

若有任何华府可能把诸如中国、日本和德国等贸易伙伴国列为汇率操纵国的暗示，都可能令美元受到打压。美国财政部将在4月15日发布汇率报告。

“特朗普政府并不一定在寻求通过美元贬值来减少贸易逆差。但有这么做的强烈意向，而且可能将美元贬值作为贸易谈判时讨价还价的一个筹码，”Uchida表示。

美元兑日圆小跌至111.33，但与一周前所及四个月低位110.11还有些距离。

欧元兑美元微涨0.2%至1.0673，自欧元区通胀数据公布后触及的两周低位1.0651反弹。数据显示，欧元区3月通胀放缓程度远高于预期。

油价守在三周高位附近，因市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯将延长减产协议，以期推高油市，但美国活跃钻机数高企遏制油价涨势。

布兰特原油期货周一早盘触及每桶53.63美元的三周高位，现报53.43美元，较美国收盘跌0.2%。

美国原油期货几无变动，报每桶50.56美元。(完)