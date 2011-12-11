近期料不会上演惊险市况 但亦难风平浪静

路透伦敦12月9日电---欧元区领导人一致同意采取更严格的预算规定以保住欧元,如果这无法彻底改变投资者人气,但或许足以限制年底前的风险资产抛压.

不过,投资者将进入因假日因素而出现的流动性清淡期,这将导致市场出现突然和剧烈波动.所以不要一味假想市场已平静下来或者会更加平静.

欧元区所有17个成员国和其它有意加入欧元区的欧盟国家周五一致同意采取更严格预算规定,以应对欧债危机,并促进财政一体化.

英国表示无法接受对欧盟条约进行修正,所以除了包含更严格的赤字和债务机制的欧盟条约外,欧元区将协商出另一单独的条约.

尽管市场对欧盟峰会结果有些失望,摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS上周仅下跌约1.6%,这不值得大惊小怪,因为该指数在之前一周劲扬超过8%.

周四在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉向市场泼冷水,打消外界对该央行将扩大购债计划的预期後,股市急挫.市场认为ECB扩大购债是稳定欧元区高负债国家节节攀升的借款成本的关键.

但周五下午,欧洲股市出现谨慎涨势,因为在市场看来,欧洲峰会达成的协议至少朝结束债务危机迈出了一步.

"这是个折衷解决方案,但没有万无一失的办法.已经到位的一些步骤很正面.我们能看到一条解决问题的途径,"汇丰控股全球资产管理的全球宏观和投资策略主管Philip Poole说.

"风险资产之间因为系统性风险而存在极高的关联度.但对中长期投资者来说,那是个有意思的切入点.其中存在价值.并非一副完全注定要失败的衰样."

汇丰控股全球资产管理青睐大宗商品,新兴市场股票和公司债,但认为政府公债价格过高.

中国政府已经批准央行筹备新设一家初始资本规模预计为约3,000亿美元的外汇投资机构,将成立两支海外投资基金,投资目标分别是美洲市场和欧洲市场.该消息亦支撑周五欧洲股市的表现.

**流动性挑战**

除了年底市场交易清淡外,银行进行大规模去杠杆化操作亦导致流动性状况恶化.

欧洲银行业监管机构估计,当地71家银行追加1,147亿欧元资本,才能足以抵御欧元区债务危机并恢复投资者信心.该水平高於两个月前的预估.

这些银行将考虑透过增发股票、缩减放贷、出售资产或减少分红及员工薪水来弥补资本缺口.各国政府可能不得不对无法筹资的银行施以援手.

"结果,做卖方业务的公司自营业务减少,做买方业务的交易也减少.我们将进入关联波动的时期,"Poole说.

巴克莱资本预计欧元区银行未来九个月将出售0.5-3.0万亿(兆)欧元资产,或最多相当於资产总额的10%来筹资.

"我们预计售资的同时,贷款标准将收紧,可用信贷将减少."巴克莱在2012年展望中提到.

"信贷紧缩带来双重效应,一方面导致宏观经济进一步恶化...另一方面导致更多高收益债券违约,因为企业可依赖的融资来源开始减少."

投资级和高收益公司债一直深受希望增持股票以外风险资产的投资者的欢迎,但违约率上升可能让他们望而却步.

巴克莱预计,欧洲高收益债券的违约率为4-6%,是美国同类债券违约率2-3%的两倍.

但流动性萎缩对长期投资而言并非完全是坏事.

Standard Life Investments的投资主管Rod Paris指出,"银行可用来承诺交易活动的资本减少,流动性下降.买卖价差会变得很高,或者说,原本能有六个市场给出报价,现在减少至两个市场."

"这或许会鼓励更多长期投资行为出现,因为要考虑到买进或卖出的成本.这或许也会减少市场中的泡沫."(完)

--编译 白云; 审校 杜明霞

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