G20会议后亚洲股市下滑 强劲数据令美联储升息预期抬头

路透东京2月29日 - 亚洲股市周一下滑，周末20国集团(G20)会议最终并未出台任何新的协同行动以刺激全球经济增长，而强劲的美国数据令美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前可能进一步加息的预期再度抬头。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.4%，看上去有可能连续第二个月录得月线跌幅。该指数本月迄今累计下跌1.0%。

日本日经指数.N225涨0.4%，主要受隔夜日圆下滑提振，不过该指数仍料将录得连续第三个月线跌幅，本月以来已累计下跌7.2%。

中国股市大幅下滑，沪深300指数.CSI300一度触及15个月最低。

周末公布的业绩令人失望，20国集团(G20)会议未提出具体措施，中国整顿网络最新行动带来的政治影响等都是影响因素。

G20财长及央行总裁同意“使用所有政策工具，包括货币、财政和结构性改革政策”来实现G20的经济目标，并指出了全球经济成长面临的一系列风险。

“G20公报基本是在说，1)当前世界情况还没有市场想的那么差；2)如果进一步恶化，我们会积极采用财政、货币和结构性政策来加以应对，”花旗G10外汇策略全球主管Steven Englander称。

“就恢复信心而言，套用棒球术语，他们只求打出一垒安打，而他们大概做到了，”他补充说。

虽然一些市场人士认为这份声明可能稍微支撑了市场人气，但声明中没有提到任何切实行动，特别某些人原本揣测的财政刺激措施方面，这被视为令人失望。

声明承诺在外汇市场方面保持“密切磋商”，一些市场人士亦认为这会阻碍一些国家采取弹性政策行动。

另一方面，美国周五公布的最新经济数据，重燃了对于美联储加息的预期，扶助美国公债收益率和美元走势。

美国1月消费者支出强劲增长，核心通胀率创四年最大，第四季国内生产总值(GDP)环比年率上修至增长1.0%。

“美国经济毕竟看起来不太糟。所以一些人开始认为美联储升息可能重新列入考虑，”道富的外汇主管Bart Wakabayashi说。

受这些数据影响，美国联邦基金利率期货<0#FF:>目前反映出年底前升息一次的机率超过50%，2月中时反映的机率几乎为零。

两年期美国公债收益率(殖利率)US2YT=RR周五亦触及四周高位0.817%，最新报0.797%，远高于2月11日低点0.582%。

美元资产收益好转，协助提振美元指数.DXY周五升至三周高点98.26。最新报98.13。

美元走升之际，欧元/美元EUR= 报1.0920美元，周五曾跌至三周低点1.0912。周一亚洲盘初，欧元/美元在1.0931，日内持平。

日圆兑美元JPY=周五亦跌至一周低位114日圆，但周一回升0.5%，至113.41。

不过，日圆2月以来上涨6.8%，仍是本月表现最佳的主要货币。

相比而言，对“英国退欧”的担忧为交易商提供了抛售英镑的好借口。英镑兑美元GBP=D4跌至七年低点1.3841美元。

尽管英国政府使G20将对“英国退欧”的警告囊括在声明中，但这似乎影响有限。英镑月线下跌2.7%。

韩元KRW=同样承压，跌至五年半低位，本月累计下挫3.4%，受对中国经济增长前景的担忧和与朝鲜(北韩)之间紧张情势的影响，不过韩国当局疑似干预举措令韩元跌势受抑。

其他方面，油市持坚，因主要产油国本月稍早决定冻结产量后，空头已经削减仓位。

虽然冻结产量不大可能解决市场供应持续过剩问题，但这被视作产油国未来进一步合作的第一步。

布兰特原油期货LCOc1上涨1.1%至每桶35.49美元，较1月底水准上升2.2%。(完)