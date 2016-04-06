中国经济担忧加剧拖累亚股持于三周低位附近 油价跳涨

路透香港4月6日 - 亚洲股市周三持于三周低位附近，因围绕中国经济增长力度的担忧困扰投资者；而油价跳涨近2%，因关于全球石油冻产可能很快实现的预期升温。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS刚刚位于平盘水平上方，此前一度跌至3月16日以来最低水准。该指数周二跌1.6%，创近两个月最大跌幅。

因寄望中国能够成功避免经济急速放缓，中国股市带动全球风险资产自2月低位迅速复苏，但决策者和投资者担心这波反弹走势最好的情况是坎坷不平，最差的情况也就是昙花一现。

标准人寿投资的新兴市场分析师Alex Wolf表示，现在说中国经济企稳还为时尚早，因为房地产库存仍然很高，近期经济活动大部分是受到准财政支出的拉动。

“基于地产繁荣和准财政刺激的反弹，意味着持续时间可能要比市场所希望的更加短暂，”他在报告中称。

国际金融协会(IIF)上周公布，据估计外资在3月期间向新兴市场股票及债券投入368亿美元，创近两年来的单月最高纪录。

华尔街方面，标准普尔500指数.SPX周二下跌1.01%，在财报季展开之前投资人了结近期获利；预料这次财报季企业将公布获利大幅下滑。

此外，美国2月贸易逆差增幅大于预期，这暗示美国第一季经济进一步走软。

该数据促使分析师调降第一季国内生产总值(GDP)成长预估多达0.5个百分点，环比年率预估将为0.4%，这将是两年以来的最小增幅。

汇市及固定收益市场也可明显看出避险情绪。

投资人同时也回补低收益的日圆；当冒险意愿强劲之际，投资人在寻求其他地方较高收益时往往会抛售日圆。

日圆兑美元JPY=周二触及17个月高点109.92日圆，因日本首相安倍晋三之前表示，各国须避免“任意干预”压低汇率。日圆兑美元最新报110.48日圆。

分析师表示，安倍的言论打消了日本当局近期将实施干预以遏制日圆上涨的可能。

欧元兑美元几无变动，报1.1376美元，距离五个半月高点1.1438不远。

德国10年期公债收益率(殖利率自去年4月以来首次跌破0.10%，逼近约一年前所及0.05%左右的纪录低点。

10年期美国公债收益率跌至五周低点1.715%，较3月16日触及的高点2.002%下跌近0.3个百分点。

两年期美国公债收益率降至近六周低点0.716%，交易商削减对美联储6月进一步升息的押注。

油价续涨，成为金融市场上的唯一亮点。此前科威特坚称，主要产油国本月稍晚将同意冻产，即使重要产油国伊朗继续回避该计划。

美国石油协会(API)数据显示，4月1日止当周，美国原油库存意外减少430万桶，预期为增加320万桶，这亦提振油市。

布兰特原油期货上涨1.6%至38.48美元，脱离周二触及的一个月低点37.27美元。美国原油期货跳升2.5%至36.75美元。(完)