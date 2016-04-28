美联储会议后亚洲股市和汇市上涨 油价盘整

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透香港/东京4月28日 - 亚洲股市周四微涨，美联储表现出不急于上调利率；油价在触及2016年高点后盘整涨幅。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%。香港股市.HSI上涨逾1%，E-迷你标普500指数期货 ESc1微涨0.1%，隔夜美国美股涨势稳健。
美联储周三会后发布的声明显示，维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。
美联储称，“政策制定委员会将继续密切关注通胀指标、全球经济和金融形势的发展。”
加拿大丰业银行汇市策略师高奇称，虽然未来数月料将升息25个基点，但升息时间依然不确定，表明美联储在去年12月升息后，还不急于再次采取行动。
在新西兰元NZD=上涨的带动下，亚洲货币兑美元走高，因投资者对美联储声明的解读，促使他们投向收益相对较高的货币。
只有日圆兑美元JPY=下滑，因要等待日本央行政策决议，通常会在东京中午时间公布，约0300GMT。
在1月刚采用负利率政策之后，决策者可能对采取进一步措施犹豫不决；但强势日圆和通胀预期下滑，有可能促使他们出台更多宽松举措。
周四早上公布的数据显示，日本3月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.3%。市场预估中值为同比下降0.2%。
数据还显示，日本3月份工业生产增幅超过预期，求才求职比创1991年12月以来最高，但围绕疲软民间消费的担忧或淡化对于经济的乐观情绪。
“如果没有调整政策，美元/日圆可能大幅下跌，”澳洲西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow在给客户的报告中称，“最可能的情况是，至少将会对现有政策进行一些微调。”
美元兑日圆JPY=小升0.2%至111.73日圆，朝着周一触及的三周高位111.90日圆回升。
欧元兑美元EUR=持稳于1.1301美元。
美国原油期货CLc1亚洲盘初下滑0.2%至每桶45.17美元，此前在美联储公布政策决定后一度触及2016年高位45.62美元。布兰特原油期货LCOc1亦升至今年高点47.45美元，但在亚洲盘下滑0.3%至47.04美元。
新西兰央行稍早将指标利率维持在2.25%不变，但重申鉴于通胀疲弱，可能需要进一步放宽政策。
这推动新西兰元兑美元NZD=D4上涨1.6%至0.6905美元，此前一度高见0.6944。
巴西央行货币政策委员会(Copom)周三一致投票连续第六次维持指标Selic利率在14.25%不变，以压低通胀。在政府重组之前，这可能是这届央行货币政策委员会的最后一次决定。(完)
(编译 李春喜/高琦/孙国玉/杜明霞；审校 李婷仪/陈宗琦/张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。