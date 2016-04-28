美联储会议后亚洲股市和汇市上涨 油价盘整

路透香港/东京4月28日 - 亚洲股市周四微涨，美联储表现出不急于上调利率；油价在触及2016年高点后盘整涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%。香港股市.HSI上涨逾1%，E-迷你标普500指数期货 ESc1微涨0.1%，隔夜美国美股涨势稳健。

美联储周三会后发布的声明显示，维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。

美联储称，“政策制定委员会将继续密切关注通胀指标、全球经济和金融形势的发展。”

加拿大丰业银行汇市策略师高奇称，虽然未来数月料将升息25个基点，但升息时间依然不确定，表明美联储在去年12月升息后，还不急于再次采取行动。

在新西兰元NZD=上涨的带动下，亚洲货币兑美元走高，因投资者对美联储声明的解读，促使他们投向收益相对较高的货币。

只有日圆兑美元JPY=下滑，因要等待日本央行政策决议，通常会在东京中午时间公布，约0300GMT。

在1月刚采用负利率政策之后，决策者可能对采取进一步措施犹豫不决；但强势日圆和通胀预期下滑，有可能促使他们出台更多宽松举措。

周四早上公布的数据显示，日本3月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.3%。市场预估中值为同比下降0.2%。

数据还显示，日本3月份工业生产增幅超过预期，求才求职比创1991年12月以来最高，但围绕疲软民间消费的担忧或淡化对于经济的乐观情绪。

“如果没有调整政策，美元/日圆可能大幅下跌，”澳洲西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow在给客户的报告中称，“最可能的情况是，至少将会对现有政策进行一些微调。”

美元兑日圆JPY=小升0.2%至111.73日圆，朝着周一触及的三周高位111.90日圆回升。

欧元兑美元EUR=持稳于1.1301美元。

美国原油期货CLc1亚洲盘初下滑0.2%至每桶45.17美元，此前在美联储公布政策决定后一度触及2016年高位45.62美元。布兰特原油期货LCOc1亦升至今年高点47.45美元，但在亚洲盘下滑0.3%至47.04美元。

新西兰央行稍早将指标利率维持在2.25%不变，但重申鉴于通胀疲弱，可能需要进一步放宽政策。

这推动新西兰元兑美元NZD=D4上涨1.6%至0.6905美元，此前一度高见0.6944。

巴西央行货币政策委员会(Copom)周三一致投票连续第六次维持指标Selic利率在14.25%不变，以压低通胀。在政府重组之前，这可能是这届央行货币政策委员会的最后一次决定。(完)