亚股下滑 日股受日圆走强打击

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月2日 - 亚洲股市周一下跌，之前美股上周五下跌；日股日经指数在美元兑日圆触及18个月新低后大跌。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.4%，上周五美股受疲弱财报打击收跌。
中国制造业数据也加重了市场低迷人气。周日公布的调查显示，中国4月制造业活动连续第二个月扩张，但扩张步伐很小，引发外界对近期经济回暖能否持续的质疑。
该数据打压澳洲股市下滑0.6%。西太平洋银行(WBC.AX)发布令人失望的财报，对市场人气雪上加霜。
澳洲央行周二将召开政策会议，外界广泛预期央行将维持利率在纪录低点2.0%不变，不过一些分析师预计会降息。
香港和中国内地市场周一因假期休市。
日股日经指数.N225大跌3.6%，因投资者对日圆近期的猛涨做出反应。
“本周开局即遭遇日股大跌，因市场对日圆强势做出回应。”Tyton Capital Advisors的高管Martin King表示。
淡静的成交量也使得走势波动放大，因日本正处在黄金周假期的中间。市场上周五休市，本周二到周四还将休市。
美元兑日圆JPY=小升到106.51，稍早跌至106.20，为2014年10月以来最低位。日本央行上周四会议决定按兵不动，导致美元兑日圆走低，当周录得2008年金融危机以来的最差周度表现。
欧元兑美元EUR=小升到1.1466，美元指数.DXY下跌到92.988。
“新月份开局并不意味着出现新趋势。美元的技术基调疲弱，”Brown Brothers Harriman全球汇率策略主管Marc Chandler在致客户的报告中说。
“美联储承认劳动力市场持续改善。问题是这并未促使消费增强，而且企业投资仍然疲软...”Chandler说。
美国4月非农就业数据将于周五出炉，数据料显示就业岗位增加20万个。
美国4月中西部地区工厂活动指标下滑，但仍显示工厂活动连续第四个月扩张。最新数据强化了这样一种观点，即美国国内生产总值(GDP)继第一季仅增长0.5%，创两年最低增速后，表现仍将迟滞。
美联储去年12月实施近10年来首次升息后，上周维持货币政策不变。虽然美联储仍保留6月升息的可能性，但暗示并不急于升息。
原油期货下跌，上周五触及2016年高位，4月总计上涨约20%，因全球供应过剩担忧缓解。
分析师警告称涨势缘于投资者持有大量投机性仓位，并警告库存仍处高位。路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油产量增长，并接近近代历史上最高水平。
布兰特原油期货LCOc1亚洲时段下跌0.9%至每桶46.96美元，4月累计上涨21.5%，创七年来最大单月涨幅。
美国原油期货CLc1下跌0.8%至每桶45.57美元，上月涨20%，创一年来最大单月涨幅。
现货金XAU=持稳于每盎司1,291.90美元，接近周五所及2015年1月以来最高水准1,296.11美元。(完)
(编译/ 李春喜/王兴亚/高琦/杜明霞/许娜/张涛/戴素萍/徐文焰/张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。