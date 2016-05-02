亚股下滑 日股受日圆走强打击

路透东京5月2日 - 亚洲股市周一下跌，之前美股上周五下跌；日股日经指数在美元兑日圆触及18个月新低后大跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.4%，上周五美股受疲弱财报打击收跌。

中国制造业数据也加重了市场低迷人气。周日公布的调查显示，中国4月制造业活动连续第二个月扩张，但扩张步伐很小，引发外界对近期经济回暖能否持续的质疑。

该数据打压澳洲股市下滑0.6%。西太平洋银行(WBC.AX)发布令人失望的财报，对市场人气雪上加霜。

澳洲央行周二将召开政策会议，外界广泛预期央行将维持利率在纪录低点2.0%不变，不过一些分析师预计会降息。

香港和中国内地市场周一因假期休市。

日股日经指数.N225大跌3.6%，因投资者对日圆近期的猛涨做出反应。

“本周开局即遭遇日股大跌，因市场对日圆强势做出回应。”Tyton Capital Advisors的高管Martin King表示。

淡静的成交量也使得走势波动放大，因日本正处在黄金周假期的中间。市场上周五休市，本周二到周四还将休市。

美元兑日圆JPY=小升到106.51，稍早跌至106.20，为2014年10月以来最低位。日本央行上周四会议决定按兵不动，导致美元兑日圆走低，当周录得2008年金融危机以来的最差周度表现。

欧元兑美元EUR=小升到1.1466，美元指数.DXY下跌到92.988。

“新月份开局并不意味着出现新趋势。美元的技术基调疲弱，”Brown Brothers Harriman全球汇率策略主管Marc Chandler在致客户的报告中说。

“美联储承认劳动力市场持续改善。问题是这并未促使消费增强，而且企业投资仍然疲软...”Chandler说。

美国4月非农就业数据将于周五出炉，数据料显示就业岗位增加20万个。

美国4月中西部地区工厂活动指标下滑，但仍显示工厂活动连续第四个月扩张。最新数据强化了这样一种观点，即美国国内生产总值(GDP)继第一季仅增长0.5%，创两年最低增速后，表现仍将迟滞。

美联储去年12月实施近10年来首次升息后，上周维持货币政策不变。虽然美联储仍保留6月升息的可能性，但暗示并不急于升息。

原油期货下跌，上周五触及2016年高位，4月总计上涨约20%，因全球供应过剩担忧缓解。

分析师警告称涨势缘于投资者持有大量投机性仓位，并警告库存仍处高位。路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油产量增长，并接近近代历史上最高水平。

布兰特原油期货LCOc1亚洲时段下跌0.9%至每桶46.96美元，4月累计上涨21.5%，创七年来最大单月涨幅。

美国原油期货CLc1下跌0.8%至每桶45.57美元，上月涨20%，创一年来最大单月涨幅。

现货金XAU=持稳于每盎司1,291.90美元，接近周五所及2015年1月以来最高水准1,296.11美元。(完)