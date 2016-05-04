债市大涨股市挫跌 通缩阴霾浮上心头

路透悉尼5月4日 - 亚洲股市周三下跌，投资人担心全球经济成长乏力和通缩威胁，这损及大宗商品市场并提升对主权债的避险需求。

中国和英国制造业调查结果令人失望，加上欧盟执委会下调成长及通胀预估，打击市场。

的确，过去几天亚洲国家公布的4月制造业数据令人失望。

“3月数据的小幅上升引燃制造业活动持续加速的憧憬后，4月动能再度减退，”汇丰旗下亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。

“亚洲较大市场仍令人失望：日本进一步下跌，中国跌势重燃，印度也在下滑。”

由于投资者涌向避险资产，股市遭到冷落，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.1%。

澳洲央行周二宣布一年来首次降息，进一步突显通缩在全球蔓延的风险。

“澳洲央行降息向市场发出低通胀信号，随后全球收益率大幅下滑，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中称。

“让人担忧的事情包括银行、公用事业和大宗商品生产企业的获利前景变差。经济成长迟滞也是隐忧，许多央行已经达到了他们的极限。”

欧洲市场中，德国公债收益率周二录得今年以来最大单日降幅，10年期券收益率下降8个基点至略低于0.20%。

美国10年期公债收益率亦下降7个基点至两周低位1.798%，而上周曾最高升至1.94%。

**美元收窄跌幅**

韩国股市.KS11下滑0.6%，澳洲主要股指跌1%。中国沪综指.SSEC在淡静交投环境中下滑0.2%。日本市场因假日休市。

美股方面，道琼工业指数.DJI周二收低0.78%，标普500指数.SPX跌0.87%，Nasdaq指数.IXIC跌1.13%。

即使美国汽车销售数据意外乐观，也未能提振人气，汽车类股依然下跌，因担心该行业复苏动能正在消退。

汇市方面，避险势头也结束。

日圆周三遭遇获利了结，日圆兑美元从18个月高位105.55回落至107.3。上周日圆涨5%，因日本央行未推出新的刺激举措。

欧元兑美元略微下滑至1.1477美元，周二曾高见1.1616。

美元兑商品货币表现较好，澳洲央行降息后，澳元人气受创。

澳元兑美元跌至0.7490美元，周二大跌2.4%。美元指数上涨0.3%至93.220。

有关通缩的讨论拖累大宗商品市场，金、铜和铁矿石价格纷纷下跌。

油价窄幅波动，美国周三将公布的库存报告可能显示原油库存创纪录高位。

布兰特原油期货下跌0.07美元至每桶44.90美元。美国原油期货微升0.01美元至每桶43.66美元。(完)