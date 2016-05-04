债市大涨股市挫跌 通缩阴霾浮上心头

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透悉尼5月4日 - 亚洲股市周三下跌，投资人担心全球经济成长乏力和通缩威胁，这损及大宗商品市场并提升对主权债的避险需求。
中国和英国制造业调查结果令人失望，加上欧盟执委会下调成长及通胀预估，打击市场。
的确，过去几天亚洲国家公布的4月制造业数据令人失望。
“3月数据的小幅上升引燃制造业活动持续加速的憧憬后，4月动能再度减退，”汇丰旗下亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。
“亚洲较大市场仍令人失望：日本进一步下跌，中国跌势重燃，印度也在下滑。”
由于投资者涌向避险资产，股市遭到冷落，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.1%。
澳洲央行周二宣布一年来首次降息，进一步突显通缩在全球蔓延的风险。
“澳洲央行降息向市场发出低通胀信号，随后全球收益率大幅下滑，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中称。
“让人担忧的事情包括银行、公用事业和大宗商品生产企业的获利前景变差。经济成长迟滞也是隐忧，许多央行已经达到了他们的极限。”
欧洲市场中，德国公债收益率周二录得今年以来最大单日降幅，10年期券收益率下降8个基点至略低于0.20%。
美国10年期公债收益率亦下降7个基点至两周低位1.798%，而上周曾最高升至1.94%。
**美元收窄跌幅**
韩国股市.KS11下滑0.6%，澳洲主要股指跌1%。中国沪综指.SSEC在淡静交投环境中下滑0.2%。日本市场因假日休市。
美股方面，道琼工业指数.DJI周二收低0.78%，标普500指数.SPX跌0.87%，Nasdaq指数.IXIC跌1.13%。
即使美国汽车销售数据意外乐观，也未能提振人气，汽车类股依然下跌，因担心该行业复苏动能正在消退。
汇市方面，避险势头也结束。
日圆周三遭遇获利了结，日圆兑美元从18个月高位105.55回落至107.3。上周日圆涨5%，因日本央行未推出新的刺激举措。
欧元兑美元略微下滑至1.1477美元，周二曾高见1.1616。
美元兑商品货币表现较好，澳洲央行降息后，澳元人气受创。
澳元兑美元跌至0.7490美元，周二大跌2.4%。美元指数上涨0.3%至93.220。
有关通缩的讨论拖累大宗商品市场，金、铜和铁矿石价格纷纷下跌。
油价窄幅波动，美国周三将公布的库存报告可能显示原油库存创纪录高位。
布兰特原油期货下跌0.07美元至每桶44.90美元。美国原油期货微升0.01美元至每桶43.66美元。(完)
(编译 张明钧/许娜/刘秀红/李爽/杜明霞；审校 张涛/王颖/郑茵/高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。