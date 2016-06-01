亚股下滑因油价下跌抑制市场人气 美元涨势暂停

路透东京6月1日 - 亚股周三走软，因原油价格下滑抑制了投资者对高风险资产的兴趣；美国最新经济数据喜忧参半，致使近日走升的美元兑欧元和日圆涨势暂停。

日股日经指数.N225跌0.6%，因日圆持坚。

周三稍晚，日本首相安倍晋三预计将宣布，政府将上调消费税的时间推后两年半，以避免进一步冲击疲软的经济。但该举措已为市场普遍预期，并加剧了对其经济振兴措施以及削减公共债券承诺的疑虑。

其他下跌股市包括澳洲股市，下跌0.9%。

中国股市沪综指.SSEC在平盘上下游走，最新上涨0.1%；上日沪综指大幅上涨，因市场预期MSCI明晟可能首次将中国股市纳入新兴市场指数。

市场对中国官方和民间制造业调查数据反应不大，突显出对中国经济复苏的疑虑。这两项数据基本符合预期。

财新/Markit中国5月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下降至49.2，为三个月新低且已连续15个月收缩，不过，该数据依然是过去近一年来的较高水准。中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.1，持平于上月 。路透调查预估中值为50。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS由稍早跌势回升，转为上扬0.1%。香港股市恒生指数.HSI上涨0.1%，韩国股市.KS11持平。

美国股市道琼工业指数.DJI周二跌0.5%，标普500指数.SPX收低0.1%，因能源股走软，部分被亚马逊和避险公用事业股上涨所抵消。

原油价格由上周触及的八个月高点回落，因有关全球供应过剩的预期心理消退，油市遭遇获利了结，上日下跌。美国原油期货CLc1 最新报每桶49.02美元，下跌0.2%，布兰特原油期货LCOc1下跌0.3%，至49.75美元。

阿联酋石油部长马兹鲁伊表示，他对油市目前的表现感到满意，指出油价已展开向上修正。此番表态加剧了油价跌势。

阿联酋石油部长的讲话碰触到市场的紧张神经。市场担心，周四的石油输出国组织(OPEC)会议可能不会为冻结产量铺路。

“OPEC成员国冻结产量的政治意愿显然在减弱。6月会议的议程中不太可能包括冻产，”SMBC日兴证券驻东京的首席市场分析师丸山义正写道。

“在近期油价大涨后，产油国的危机意识似已消退。”

汇市方面，美元兑日圆JPY=脱离周一所及一个月高位111.455。周一创下高位，是因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦讲话增强美国近期内升息的预期。

欧元兑美元EUR=报1.1134，进一步远离周一触及的两个半月低位1.1097。

美国隔夜公布的数据显示个人所得和房屋数据表现强劲，但芝加哥制造业采购经理人指数(PMI)和消费者信心数据令人失望。

澳元兑美元AUD=D4上涨0.9%至0.7295，因澳洲第一季经济增长强于预期，推动澳元进一步远离上周所及三个月低位0.7145。

英镑处于守势，兑美元GBP=D4现报1.4486，周二跌逾1%，因民调显示“退欧”阵营支持率上升。(完)