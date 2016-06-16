经济增长担忧叠加英国退欧疑虑 欧洲股市及油价齐跌

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周四下跌，油价则朝连续六个交易日下跌迈进。日本央行决定暂时不推出更多刺激措施，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三也对政策展望释出审慎讯息。
英镑兑欧元触及两个月低点，反映出对于英国6月23日公投可能决定退出欧盟的担忧。
本周对于英国退欧的担忧主导市场，加上全球经济增长预期暗淡，这都使得投资者纷纷撤出原油和股市资产，转而买入避险资产，比如德国公债、黄金。
上周创下今年高位的布兰特原油，自6月8日以后便一路下滑，这波跌势的幅度已达到8%。
“市场在下周之前都将保持偏弱。市场担心如果英国真的决定退出欧盟，或许会带来传导效应，”辉立期货驻新加坡的资深大宗商品经理Avtar Sandu说。
“退出欧盟后的规则还不十分明朗，后续对经济的影响有太多问题。”他说。
德国10年期公债收益率跌至纪录新低，美国今年升息预期减弱，推动全球债市上涨。
现货金攀升1.4%，接近两年高点。
今日的亚洲市场绝对是规避风险模式，日圆兑美元劲扬至20个月高点，日经指数.N225跌逾3%，港股.HSI亦下滑2%。
欧洲各指标股指也跟跌。意大利股市.FTMIB跌约1%，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300 .FTEU3跌0.9%。
欧洲银行类股下挫，是今年表现最差的板块。
瑞银(UBSG.S)和瑞士信贷(CSGN.S)双双跌逾1%，此前瑞士央行称这两家银行可能均需额外筹集100亿瑞郎资本，才能满足新的杠杆要求。
德意志银行(DBKGn.DE)下跌2.5%，稍早触及纪录低位。(完)
(编译 蔡美珍/王洋/孙茉莉/杜明霞；审校 张涛/汪红英/王颖/高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。