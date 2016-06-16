经济增长担忧叠加英国退欧疑虑 欧洲股市及油价齐跌

路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周四下跌，油价则朝连续六个交易日下跌迈进。日本央行决定暂时不推出更多刺激措施，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三也对政策展望释出审慎讯息。

英镑兑欧元触及两个月低点，反映出对于英国6月23日公投可能决定退出欧盟的担忧。

本周对于英国退欧的担忧主导市场，加上全球经济增长预期暗淡，这都使得投资者纷纷撤出原油和股市资产，转而买入避险资产，比如德国公债、黄金。

上周创下今年高位的布兰特原油，自6月8日以后便一路下滑，这波跌势的幅度已达到8%。

“市场在下周之前都将保持偏弱。市场担心如果英国真的决定退出欧盟，或许会带来传导效应，”辉立期货驻新加坡的资深大宗商品经理Avtar Sandu说。

“退出欧盟后的规则还不十分明朗，后续对经济的影响有太多问题。”他说。

德国10年期公债收益率跌至纪录新低，美国今年升息预期减弱，推动全球债市上涨。

现货金攀升1.4%，接近两年高点。

今日的亚洲市场绝对是规避风险模式，日圆兑美元劲扬至20个月高点，日经指数.N225跌逾3%，港股.HSI亦下滑2%。

欧洲各指标股指也跟跌。意大利股市.FTMIB跌约1%，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300 .FTEU3跌0.9%。

欧洲银行类股下挫，是今年表现最差的板块。

瑞银(UBSG.S)和瑞士信贷(CSGN.S)双双跌逾1%，此前瑞士央行称这两家银行可能均需额外筹集100亿瑞郎资本，才能满足新的杠杆要求。

德意志银行(DBKGn.DE)下跌2.5%，稍早触及纪录低位。(完)