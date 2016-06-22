亚股微涨 英国退欧公投前投资者谨慎行事

路透东京/新加坡6月22日 - 亚洲股市周三微幅上涨，投资者紧张等待英国“脱欧”公投，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦对未来升息亮出谨慎立场，加重市场谨慎情绪。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%。日本股市日经指数.N225下跌1%。

中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均涨约0.3%，香港恒生指数.HSI则下滑0.1%。

美国标普500指数.SPX周二收涨0.27%，但仍低于本月稍早触及的11个月高位。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储今年加息与否可能取决于就业市场反弹。就业市场若反弹，将使决策者相信美国经济形势并未放缓。

“就在几个月前，叶伦还持谨慎乐观看法。如今她似乎立场谨慎，并尽可能地乐观，”大和证券首席固定收益分析师Tohru Yamamoto表示。

“从她的言论判断，7月升息完全没有可能。美联储是否有足够强劲的经济数据来支持其在9月升息，也值得怀疑，”他说。

在叶伦就未来利率路径发布更加谨慎的言论之际，很多投资者仍在场边观望，等待英国周四将举行的公投。

近来民调显示留欧阵营的支持率上升，这提振了全球风险偏好，并拖累了德债和日圆等避险资产。

但很多投资者仍不愿交投，因两派支持率仍势均力敌，周二的一项民调显示，留欧阵营的领先优势收窄。

“在公投前还有三次民调，如果退欧阵营又夺回领先优势，则将导致市场风险偏好迅速消失，”IG驻新加坡的市场策略师Bernard Aw在一份报告中写道。

英镑兑美元GBP=D4报1.4678美元，周二曾触及1月4日以来高点1.4788美元。

英镑隐含波动率GBPVOL=自周二的低位回升，反映出投资者担心如果公投选择退欧英镑可能重挫。

欧元兑美元EUR=跌至1.12585美元，脱离周一触及的本周高点1.1383，本周至今转为下跌。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，英国公投增加了市场的不确定性，欧洲央行准备在必要时动用所有工具。

日圆兑美元JPY=EBS周二下滑后上涨0.3%至104.45日圆，但距离上周触及的22个月高点103.555仍然不远。

风险偏好减弱并未支撑金价。现货金XAU=持稳在每盎司1,268.77，周二触及一周半低点1,264.10。

然而油价扩大涨幅，此前有消息称美国原油库存降幅高过预期。

美国石油协会(API)数据显示，美国原油库存6月17日止当周下降520万桶，路透调查预估为减少170万桶。

布兰特原油LCOc1上涨0.3%至每桶50.77美元，周二触及6月10日以来的高点51.10。

美国原油8月合约CLc1上扬0.4%至每桶50.05美元。(完)