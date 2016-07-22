企业财报拖累美股涨势止步打压亚股走软 日圆守住涨幅

路透东京/新加坡7月22日 - 亚洲股市周五下跌，疲弱的企业财报隔夜时打压美国股市迭创新高的涨势嘎然而止。与此同时，日圆守住大幅涨幅，此前日本央行总裁淡化了进行“直升机撒钱”刺激的必要，激励日圆大涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%。仍接近周四所及的九个月高点，本周可望小涨0.1%。

中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均下滑0.4%，前者本周或跌1%，后者料周跌0.9%。

新西兰股市.NZ50继续创纪录趋势，周四升0.3%并创纪录新高，本周或升2.3%。

台湾.TWII、印尼.JKSE和泰国.SETI股市周四均收在至少一年高位。澳洲股市收在2015年8月6日以来高点。香港恒生指数.HSI创年内高位。周五这些市场则普遍下跌，只有泰国开盘持平，但周线有望全数收高。

日经指数.N225下滑0.9%，日圆周四涨1%带来拖累。该股指本周仍涨1%，且期间触及八周高点，得益于周初日圆下跌，以及预期日本推出财政和货币刺激举措。

在一次接受英国广播公司(BBC)采访时，日本央行总裁黑田东彦排除了采用“直升机撒钱”方式应对通缩的构想。采访内容于6月中旬录制，但周四才发布。

“至于日本央行7月29日的下次货币政策决策可能讨论几乎所有方案，除了直接的直升机撒钱，”汇丰经济研究亚太区联席主管范力民在周五发表的一份报告中称，“进一步放松的可能性显而易见，市场预期会迅速而果断地采取行动。”

日本放送协会(NHK)周五引述未具名消息人士报导，日本将可能达不到2018财年的赤字削减目标，因为政府已将上调消费税的计划延后逾两年时间。

美元兑日圆基本持平于105.83，脱离前一交易日所及六周高位107.49日圆。

美元指数也持平于96.947，周三曾至四个月高点97.323。

欧元兑美元持稳于1.1020美元，周四一度升至1.1060美元，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，增长和通胀沿着6月预计的轨道前行。

一如市场普遍预期，欧洲央行周四维持货币政策不变。尽管德拉吉表示在作任何决定之前需要见到更多证据，但欧洲央行还是为进一步推出货币刺激政策预留了大门，主要考虑到该地区经济前景的巨大不确定性和风险。

由于英特尔和主要交通运输公司业绩不佳，道琼工业指数.DJI周四结束了九连涨，在此轮涨势中该指数曾连创纪录高位。

大宗商品方面，原油期货上涨，隔夜因数据显示美国汽油和其他油品库存处于纪录高位而下跌，此外伊拉克出口也在增长，加剧了供应过剩担忧。

布兰特原油期货上涨0.3%，报每桶46.34美元，周四下跌近2%。该指标原油本周料下跌2.7%。

美国原油涨0.2%至每桶44.82美元，本周料下跌2.5%。

股市下跌及美元回落提振了黄金。现货金隔夜跳涨1.2%，但目前微跌0.2%至每盎司1,328.22美元。周四的上涨帮助将本周跌幅缩小至0.8%。(完)