《全球市场》美联储会议落幕亚洲股市下跌，油价试探性反弹

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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新西兰元兑美元 从约0.6480美元降至0.6428。
今天亚洲几乎没有可以驱动市场的经济数据。欧洲方面，英国第四季国内生产总值(GDP)数据料对受挫的英镑产生很大影响。
英国第四季GDP较上年同期升幅料从2.1%放缓至1.9% ，这可能将英国央行首次升息的预期进一步推后。市场目前预计英国央行2017年首次升息。
英镑兑美元 最新报1.4243美元，从本周高位1.4367回落。(完)
(编译 王丽鑫/徐文焰/李爽/许娜/杜明霞；审校 张涛/王兴亚/张若琪/张明钧)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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