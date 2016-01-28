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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:57 BJT

《全球市场》美联储会议落幕亚洲股市下跌，油价试探性反弹

新西兰元兑美元 从约0.6480美元降至0.6428。

今天亚洲几乎没有可以驱动市场的经济数据。欧洲方面，英国第四季国内生产总值(GDP)数据料对受挫的英镑产生很大影响。

英国第四季GDP较上年同期升幅料从2.1%放缓至1.9% ，这可能将英国央行首次升息的预期进一步推后。市场目前预计英国央行2017年首次升息。

英镑兑美元 最新报1.4243美元，从本周高位1.4367回落。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰/李爽/许娜/杜明霞；审校 张涛/王兴亚/张若琪/张明钧)

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