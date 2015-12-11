2015年金融市场10大里程碑事件

路透伦敦12月8日（记者 Jamie McGeever） - 从1月时的瑞郎创纪录大涨，到年末几乎板上钉钉的美联储升息，2015年金融市场震荡程度，远远超出多数人一年前的预期。

欧洲债券收益率远低于零，8月道琼工业指数单日内曾重挫千点，中国股灾拖累整体新兴市场。这年有43家货币政策当局放松了货币政策。

虽然这些走势和政策的方向并不令人感到意外，但其规模、速度和程度把许多人打了个措手不及。这也许与市场弥漫自满情绪有关，不过流动性不足也是重要因素。

以下为2015年金融市场10大里程碑事件。

1. 瑞郎风云

1月15日，瑞士央行出人意料地取消三年来每欧元1.2瑞郎的瑞郎汇率上限，此后瑞郎急速升值，最高升40%至1欧元兑0.8500瑞郎的纪录高位。

2. 德债震荡

德国公债在5、6月间几近崩溃，大幅逆转之前约一年的涨势。之前在4月17日时，德债上扬，10年期德债收益率创下纪录低位0.05%，其收益率终未破零，在不到两个月后回到了1%左右。

3. 欧债负收益率

有说法称欧元区“日本化”，因通胀率下滑、欧洲央行购买债券、进而引发债券收益率下滑。其中一些数字令人瞠目。目前有约2万亿欧元的欧元区主权债收益率为负值，相当于所有未到期欧元区主权债的三分之一。德国两年期债券收益率为负0.45%，七年期及以下债券收益率均为负值。瑞士10年期债券收益率为负0.41%。

4. 货币政策大宽松

2015年除美联储准备升息外，多数央行放宽货币政策。有43家货币政策当局放宽政策，其中中国和俄罗斯等央行更是连续放宽政策。欧洲央行1月时宣布约1万亿欧元的购债计划，12月决定延长购债项目。各国竞相放宽货币政策，引燃可能爆发全球货币战争的揣测。

5. 中国危机

对中国经济的疑虑在夏季时见顶，拖累中国股市一度重挫45%，资金加速流出，且外汇储备降幅创下纪录。市场人士认为中国当局虽然采取了一系列措施，但在阻止市场跌势方面越来越力不从心，这进一步诱发抛压。中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，人民币中间价一次性贬值近2%。

6. 新兴市场低迷

中国经济疲弱、大宗商品价格持续走软以及美国料将升息，对新兴市场构成了三重打击，新兴经济体中几乎没有资产或国家不受殃及，今年看来将是1988年以来新兴市场首次资金净流出。一些新兴市场表现格外惨烈，巴西、南非和土耳其货币均贬至纪录低位，巴西国内生产总值（GDP）创历来最大降幅。

7. 希腊危机

希腊一度濒临退出欧元区的边缘，对国际货币基金组织（IMF）的贷款构成了违约。政府与债权方的谈判破裂后，希腊7月初就国际援助计划举行了全民公投。此后接踵而至的是政治动荡、财长辞职、资本管控。数周后，最终还是就援助计划达成了协议，但在此之前希腊两年期公债收益率已升至60%，并波及全球市场。

8. 美股暴挫

8月24日，美股道琼工业指数创下四年来最大跌幅，开盘跌逾千点，之后收复部分失地，收盘时下滑588点，录得该指数历史第八大点数跌幅。其导火索是对中国的疑虑升温，当日亚洲交易时段沪综指收挫近9%。短短一周，道指累计跌逾10%。

9. “三毒”翻身

一年前，没多少人把钱投到阿根廷、委内瑞拉和乌克兰债券中。它们被称为“三毒”不是无缘无故的。但也有足够勇敢的投资者却从中嗅到了玫瑰的芳香。乌克兰债券是今年全球表现最好的，投资回报率接近50%，委内瑞拉和阿根廷债券的投资回报率排名第二和第三。

10. 美联储升息一波三折

经过一番波折，美联储看来已经为2006年6月以来其首次升息做好了准备，12月16日升息几成定局。美国以及海外市场都已预先反映了升息预期。美元汇率创下13年高位，美国公债收益率曲线趋于平缓，美股则走势挣扎，新兴市场下滑。（完）