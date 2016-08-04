分析：央行通胀目标落空已深植人心 “万一达标”市场将遭巨大冲击

路透伦敦8月3日 - 当今全球市场面临诸多风险因素，包括选民倒戈、保护主义浪潮、衰退风险，以及伊斯兰武装分子。或许可能带来最大冲击的是，万一全球主要央行达成了它们的通胀目标。

经过近10年时间的近零利率、甚至负利率，以及向经济注入数以万亿美元计的新增货币刺激，全球主要央行终于刺激经济产生了断断续续、低于水准的扩张，也提振了就业。

但它们没有使多数人口的薪资增长，也没有让消费者物价涨幅维持超过2%的目标水平。

金融市场已经不再相信央行能达成通胀目标，在极端的情况下，甚至认为在我们剩余的工作年限内都无法实现。

利率衍生品和通胀挂钩债券市场目前隐含的通胀预期水准，至少到2026年都低于目标水平，甚至到2046年也是如此。日本、德国、英国、法国和瑞士的30年甚至50年期名义公债收益率也都低于这些通胀目标。

部分人士怀疑，利用新印钞票来为银行业提供大量流动性的非常规购债干预，已经扭曲了所有定价，导致价格变得不可靠。购债计划在日本和欧元区仍在被全速推进，本周还可能在英国被重启。

但美联储在近两年前就停止了“量化宽松”，此后在实现通胀目标、或者让市场确信其未来还会设法这么做方面未能再取得成功。

美联储青睐的家庭通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数顽固地守在2%目标下方已有八年之久。

“鉴于美联储年复一年地不能或不愿实现其目标，这个时候通胀预期在2%称得上是毫无道理，”摩根士丹利的经济学家Ted Wiseman写道，并称他对今明两年的预测表明，通胀将在整整10年内都达不到目标水准。

未能产生足够的经济活动来推动薪资和通胀预期上升，从很多方面来讲对政府、家庭和企业显然都很重要--例如诱使公众在当前购买商品而不是为未来储蓄，让民营企业为未来的生产和创新投资、债务可持续性、甚至政治稳定。

关于金融市场，一个根植于心的观念便是未来数十年央行恐怕都难以实现其目标。这种观念已导致市场参与者行为的异常变化以及羊群现象，意味着央行一旦有取得成功的迹象，则或引起震撼性影响。

眼下货币刺激措施显得独木难支，为了把握局势政府有可能会打预算开支加货币刺激的组合拳。

日本央行上周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，但维持债券购买规模不变。而在本周日本批准的财政刺激方案中则包括7.5万亿日圆的新的政府开支，这部分资金可能通过发行40年期债券来筹集。

政策方针的变化或动摇僵化的市场预期。本周10年期日本公债收益率(殖利率)上升了25个基点，创下了三年最大波动幅度，令人瞩目。

**资产价格膨胀**

然而预期的变化对全球市场的影响究竟有多大？

上月接受路透调查的全球资管经理均对股票退避三舍，其持有的债券和现金规模超过了股票，为七年前信贷危机以来的首次；而企业基本业绩增长也已出现停滞。但即便如此，股票价格却还是再度创出纪录高位。

不过债券价格也是前所未有地昂贵，债券收益率创下纪录低位，破坏着其关键的固定收益功能。10年期德国公债现票息为零，这意味着收益率一旦上升，这种原本被视为“零风险”的资产将带来不可忽视的损失。

换句话说，如果市场认为欧洲央行将在10年间达到其接近2%的目标，10年期德国公债收益率至少齐平这一水平，那么德债持有者将遭到逾20%的资本损失。

惠誉估计近38万亿美元投资级别公债仅迅速退回到2011年水平，就可能导致市场损失多达3.8万亿美元。

那接下来如何呢？对于央行不断努力，但终归仍无法达到通胀目标的假设，类似于假设他们将会避免再次衰退，但不足以推高物价。

在这种不存在股市大跌同时经济衰退情况的假设下，单纯考虑资产之间的收益率比较使得欧洲股市3.6%的股息，甚至美国股票2%的股息的吸引力，要比公债接近零甚至负收益率大很多。

花旗估计的全球股票风险溢价高达5.3%。该溢价是各个发达经济体市场当前股息收益加上预期增长后，与10年期公债平均收益率作比。

该风险溢价远高于25年均值3%，以及除了2009年之外的多数其他牛市或熊市时期的峰值。

在当前保守投资者靠股票获得收益、靠债券获得资本利得的态势下，政策若意外取得成果，冲击可能很大，会自下而上地对股票风险溢价(ERP)造成挤压，已然是高估值且乏力的股市支柱将被打破。

“市场非常怀疑决策者能否达到通胀目标，”花旗全球股票策略师Robert Buckland称。“以后令人意外的将是他们真的实现了目标。”(完)