中国股市反弹助涨亚股 但“习特会”前市场信心谨慎

路透香港4月5日 - 亚洲股市周三上涨，中国股市反弹提供助力，不过市场信心仍谨慎，在中美首脑周四峰会前，投资者对持有大量仓位态度审慎。

中国大陆和香港市场建筑类股涨幅居前，中国周六宣布设立河北雄安新区的计划，与深圳特区浦东新区同级别。

“市场非常容易受到消息面影响，令人感到乐观的唯一理由就是周末的新经济区消息，但这种影响难以持续，”香港独立市场策略师Conita Hung称。

有望从新经济区受益的30多只上市公司股票触及10%涨停板。

中国大陆金融市场周三恢复交易，此前两天因清明节休市。香港金融市场周二休市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，沪综指.SSEC和香港恒生指数.HSI领涨区域股市，分别涨0.8%和0.4%。

能源相关类股也带来一定支撑，因油价周二上涨，受助于北海石油生产意外中断，及预计美国原油和油品库存将下降。

布兰特原油期货周二微涨至每桶51.19美元，盘中触及3月8日以来最高水平51.30美元。

但在周四和周五特朗普和习近平举行具有里程碑意义的峰会之前，投资者依然普遍持谨慎态度，现货金和日圆等避险资产依然受到良好支撑。

这将是特朗普1月20日就任以来两国领导人首次面对面会谈，贸易和安全明显将成为主要话题。引人注目的是就在峰会举行的前一天，朝鲜自其东海岸发射了一枚中程弹道导弹并落入大海。

金价保持在一个月高点附近，报每盎司1,254.45美元，过去三周累计上涨近4.7%。

主要货币在美联储3月会议记录公布前以及周五美国非农就业报告发布前窄幅波动。美联储在3月会议上实施了加息。

日本进口商逢“薪酬结算日”，对美元构成一定提振。

美元兑日圆持稳于110.73日圆。

“今日因日本薪酬结算日有实实在在的需求，美元的下行空间应该有限，”汇市研究公司Global-info董事Kaneo Ogino说。

美元指数基本持平于100.49。欧元兑美元小幅走强至1.06795。

上日债券收益率下跌后出现部分获利了结。美国两年期公债收益率升至1.26%，此前在周一触及六周低点1.226%。(完)