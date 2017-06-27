日股升向两年高位 叶伦讲话前美元受提振

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透东京6月27日 - 日本股市周二迈向两年高位，因美元走强提振出口相关股票，投资者预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话可能支持美联储年内再加息一次的预测。
叶伦将在伦敦参加一个关于全球经济问题的讨论会，而稍晚还有其他美联储高官发表讲话。
日经指数.N225最新涨0.3%至20,213.62点，市场交投淡静，该指数若突破一周前所及高点20,318.11点，将创下2015年8月以来最高水准。
“基本面人气并不糟糕，但由于今日除了日圆走软之外无其他重要刺激因素，投资者很难找到交投线索，”大和证券驻东京的资深技术分析师Hikaru Sato说。
虽然美国公债收益率下跌，但美元延续隔夜涨势，兑日圆JPY=微涨至111.960日圆，之前曾一度短暂升至一个月高点112.075。
美国较长期公债收益率周一跌至七个月低位，五年期至30年期公债收益率曲线跌至2007年以来最平坦水平，此前发布的美国经济数据疲弱，增加了对经济增长缓慢和通胀放缓的担忧。
欧元兑美元持稳在1.1186，隔夜曾触及11日高点1.1220，但在欧洲央行总裁德拉吉为该行的宽松货币政策辩护后，欧元回落。
其他方面，亚洲市场缺乏强力指引，隔夜标普500指数.SPX和道琼工业指数大致平收后，使得美股几乎没有起到推动作用。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
韩国股市在过去两个月触及记录高位，受出口商将录得强劲获利的预期提振，今日韩股综合股价指数.KS11微升0.1%。
中国沪综指.SSEC跌0.1%，澳洲股市跌0.3%。
分析师称，金融市场仍趋于谨慎，指出原油等大宗商品依旧脆弱，尽管近期的抛售已暂停。
瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，“虽然铁矿石和原油价格企稳，但复苏缺乏力度。美国股市仍位于高点，但其表现参差不齐，科技股下挫。”
油价几无变动，市场过去三日趋于稳定。
美国原油上扬0.1%至每桶43.43美元。该合约上周触及10个月低点42.05，之后回稳，但本月恐仍下跌约10%。(完)
(编译 孙国玉/汪红英/侯雪苹/张荻； 审校 张涛/于春红/李爽/王丽鑫)
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