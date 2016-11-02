美国大选选情胶着打压亚股和美元 避险资产上扬

路透东京11月2日 - 亚洲股市周三跌至七周低点，美元处于守势，因迹象显示，在11月8日美国总统大选前选情胶着，投资者对此感到紧张不安。

迹象显示，共和党候选人特朗普的落后差距可能正在缩小，市场开始重新斟酌他们长期以来对民主党候选人希拉里将获胜的预期，促使资金撤出风险资产，转投日圆和黄金等避险资产。

沉重卖盘亦重创墨西哥披索，因特朗普曾誓言要在美墨边境建造城墙以防止非法移民进入美国。

披索兑美元周二创下两个月来最大单日跌幅。周三扩大跌势至19.308，为10月初以来最低。

近几个交易日来投资人益发担心特朗普当选，因特朗普对外交政策、贸易关系和移民等数个议题的立场充满不确定性。希拉里则被视为能维持现状的候选人。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.2%至七周低位；日股日经指数.N225则跌1.5%。美股期货在亚洲盘跌0.4%，逼近周二触及的近四个月低位。

“这变成全都是关于美国大选。市场正试图消化局势的改变，”大和证券首席全球策略师Hirokazu Kabeya表示。

联邦调查局上周五称，将调查新发现的与希拉里使用私人服务器有关的电子邮件。在该消息后，美国大选选战看来更加紧绷。

据周一公布的路透/益普索(Ipsos)民调，希拉里支持率领先特朗普5个百分点，变化不大。但其他民调则显示，特朗普领先1-2个百分点。

这使得美国标普500指数.SPX周二跌至四个月收盘低位。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数一度触及20%以上的两个月高位。

外汇市场交易员抛售美元，部分是由于他们怀疑特朗普倾向于美元贬值，因他对国际贸易持保护主义立场。

欧元/美元在周二美国交易时段升至三周高点1.1069，较一周多之前触及的七个半月低点1.0851上涨约2%。该汇率最新报1.1065。

美元兑日圆下滑至103.69日圆，上周五曾创下三个月高点105.54。

“如果你因为预测希拉里会赢而持有美元多仓，现在你当然会结清这些仓位，因为希拉里的胜算没有那么十拿九稳了，”渣打银行金融市场执行主管Koichi Yoshikawa说。

“人们正在买回欧元，因欧元兑美元一直被做空得最厉害，”他补充说。

其他避险资产也受到青睐，瑞郎兑欧元升至1.0782，为6月底以来最高点。现货金周二触及四周高位每盎司1,291.6美元，最新报1,288.5美元。

市场紧张情绪重燃，因美联储召开为期两天的政策会议，周三稍晚将公布声明。

虽然交易商预计美联储不会在总统大选一周前升息，但他们在寻找12月升息的迹象。

美国利率期货行情显示12月升息机率约为70%，但周三几乎不可能升息。

油价跌至一个月低位，因行业团体报告显示上周美国原油库存高于预期，加剧对供应过剩的担忧。市场本已愈发怀疑石油生产国本月稍晚能否达成减产协议。

布兰特原油期货跌至每桶47.83美元，周二曾触及47.72美元的低位。

不过即便投资者撤出风险资产，但伦铜逆势上扬，周二升至三个月高位每吨4,922美元，周三在亚洲市场回落至4,885美元。(完)